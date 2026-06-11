Nam diễn viên hôm nay cũng thi THPT 2026, vừa hoàn thành xong làm một việc khiến bố hoảng hốt

Bố của nam diễn viên phải hốt hoảng ngăn cản hành động ngay lập tức.

Ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Bên cạnh những câu chuyện về đề thi, áp lực phòng thi hay tâm trạng của phụ huynh, một nhân vật quen mặt với khán giả truyền hình cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt là Trần Bờm - con trai NSND Trần Lực.

Từng là cậu bé nổi tiếng từ chương trình Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? , Trần Bờm nay đã bước vào cột mốc quan trọng của tuổi 18. Trong ngày thi đầu tiên, NSND Trần Lực trực tiếp đưa đón con trai đến điểm thi và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường khiến cư dân mạng thích thú. Đáng chú ý, ngay sau khi hoàn thành môn Ngữ văn, Trần Bờm đã có một hành động khiến bố mình được phen "thót tim".

Trần Bờm được bố đưa đón trong các buổi thi ngày hôm nay

Trên trang cá nhân, NSND Trần Lực đăng tải hình ảnh con trai sau khi rời điểm thi cùng dòng chia sẻ hài hước về hành trình đồng hành cùng con trong ngày đặc biệt. Giống như nhiều phụ huynh khác, câu hỏi đầu tiên NSND Trần Lực dành cho con là đề thi khó hay dễ.

Tuy nhiên, câu trả lời của Trần Bờm lại khiến nhiều người bật cười: "Con cũng không biết là khó hay dễ nữa. Cứ cho là khó đi để bị điểm thấp đỡ shock, điểm cao thì vỡ òa sung sướng". Dù bố hồi hộp theo sát từng buổi thi, nam diễn viên sinh năm 2K8 lại giữ tâm trạng khá thoải mái. Thậm chí, điều đầu tiên Trần Bờm nghĩ tới sau khi bước ra khỏi phòng thi không phải là đáp án hay điểm số, mà là... ăn trưa.

NSND Trần Lực kể lại rằng vừa về đến nhà, con trai đã lao thẳng vào một quán bún đậu mắm tôm để gọi món. Quá bất ngờ trước quyết định này, nam nghệ sĩ lập tức chạy theo ngăn lại. "Bố hốt hoảng, gọi giật giọng: Đừng con ơi!", NSND Trần Lực viết.

Lý do khiến NSND Trần Lực lo lắng là bởi chiều cùng ngày Trần Bờm vẫn còn phải tiếp tục dự thi môn Toán. Nam nghệ sĩ sợ việc ăn những món dễ ảnh hưởng tiêu hóa sẽ khiến con gặp rắc rối trong lúc làm bài. Sau khi được bố phân tích, Trần Bờm cũng nhanh chóng đổi ý. Nam sinh chuyển sang ăn nhẹ để giữ sức cho buổi thi tiếp theo.

Sau khi thi xong môn Văn, Trần Bờm muốn ăn bún đậu mắm tôm nhưng bị bố ngăn cản vì sợ món dễ ảnh hưởng tiêu hóa

Câu chuyện nhỏ giữa hai bố con nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều phụ huynh cho biết họ nhìn thấy chính mình trong hình ảnh của NSND Trần Lực - người lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho con trong những ngày thi quan trọng.

Trần Bờm từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh từng được yêu mến rộng rãi khi xuất hiện trong chương trình Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? cùng NSND Trần Lực. Với sự thông minh, hồn nhiên cùng những màn đối đáp đầy bất ngờ, cậu bé năm nào đã trở thành một trong những sao nhí được khán giả nhớ mặt gọi tên.

Nhiều năm trôi qua, cậu bé ngày nào giờ đã bước sang tuổi trưởng thành với diện mạo khiến không ít người bất ngờ. Hiện tại, Trần Bờm sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng thư sinh cùng gương mặt ngày càng góc cạnh, nam tính. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội hay trong những hình ảnh được gia đình chia sẻ, con trai NSND Trần Lực đều nhận về nhiều lời khen bởi vẻ ngoài điển trai, phong thái điềm đạm và trưởng thành hơn hẳn so với tuổi.

Bờm ở Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? giờ đã là diễn viên Trần Tú khôi ngô

Trần Bờm giờ đã 18 tuổi, chiều cao nổi bật

Con trai NSND Trần Lực được khen dậy thì quá thành công

Bên cạnh ngoại hình, cách ứng xử của Trần Bờm cũng được đánh giá cao. Trong các lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, nam diễn viên trẻ gây thiện cảm bởi sự chững chạc, nói chuyện từ tốn và thể hiện quan điểm rõ ràng. Không còn là cậu bé lí lắc của ngày nào, con trai NSND Trần Lực đang dần xây dựng hình ảnh của một người trẻ trưởng thành, tự tin và có định hướng riêng cho tương lai.

Thời gian gần đây, Trần Bờm còn gây chú ý khi thử sức với lĩnh vực diễn xuất thông qua một dự án điện ảnh. Dù màn thể hiện đầu tiên vẫn nhận về những ý kiến trái chiều, nhiều khán giả cho rằng đây là bước khởi đầu đáng chú ý, mở ra cơ hội để Trần Bờm tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục phát triển trên con đường nghệ thuật nếu thực sự nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực này.

Trần Bờm theo đuổi con đường diễn xuất, đã góp mặt các dự án phim

Ảnh: FBNV