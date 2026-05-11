HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam diễn viên đóng 1 phim mua được 1 căn nhà, nói thẳng lý do 57 tuổi chưa vợ con

Tùng Ninh
|

"Chắc tôi không có duyên", Lý Hùng nói.

Mới đây, tại chương trình Thời gian ơi, diễn viên Lý Hùng - người được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" đã tiết lộ lí do ở tuổi 57 vẫn độc thân chưa vợ con.

Anh nói: "Rất nhiều người hỏi tôi điều này. Không phải vì tôi lưu luyến một ai đó mà chưa lập gia đình.

- Ảnh 1.

Lý Hùng

Ngoài việc là ngôi sao điện ảnh, phim hành động trong thập niên 1990, tôi cũng như bao người bình thường, bao thanh niên thời đó. Ai cũng muốn lớn lên, có một tổ ấm, mong muốn có một gia đình nhỏ cho mình.

Tôi cũng vậy thôi, ngoài công việc ngoài xã hội, tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nhưng chắc tôi không có duyên.

Tôi thành công đầu tiên với vai diễn Lục Vân Tiên cách đây 36 năm, thời điểm đó tôi mới có 21 tuổi. Vì đi đóng phim và thành công quá sớm, nên tôi không có thời gian để yêu đương, hẹn hò hay gặp gỡ ai.

Thời điểm ấy, tôi đi đóng phim liên tục, cứ phim này phim kia cuốn đi. Thời vàng son mà, cơ hội đến thì phải nắm bắt và hết mình vì nó thôi. Tôi lại cũng là người của công việc nữa.

Tôi cũng muốn có hạnh phúc gia đình nhỏ. Nhưng thôi, duyên chưa đến thì tôi phải chấp nhận, không thể đòi hỏi.

- Ảnh 2.

Dù sao đi nữa, hiện tại tôi vẫn đang hạnh phúc bên gia đình mình. Ba tôi thì đã mất nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn còn mẹ. Tôi sống vui vẻ với mẹ và các anh chị em trong gia đình.

Một ngày nào đó mọi người thấy thông tin tôi lên xe hoa thì sẽ biết là tôi đã cưới vợ, còn hiện tại thì tôi chưa".

Là tài tử lừng lẫy một thời, Lý Hùng chia sẻ thêm: "Hồi đó, tôi được trả mấy chục cây vàng cho một bộ phim. Đóng xong một phim là mua được một căn nhà là chuyện bình thường hoặc mua được xe ô tô, đồng tiền giá trị lắm".

Nữ hoàng sân khấu miền Nam bị sát hại sốc nặng
Tags

Lý Hùng

diễn viên Lý hùng

vợ Lý Hùng

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

phim lý hùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại