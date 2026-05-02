Nam nghệ sĩ suy thận, suy tim, ở trọ 10m2: "Ghép 2 quả thận là 1 tỷ 500 triệu"

Mới đây, kênh Sự kiện và Ẩm thực đã tới thăm nghệ sĩ Khánh Lộc hiện đang bệnh nặng, cuộc sống vô cùng khó khăn trong căn nhà trọ dột nát chỉ rộng khoảng 10 mét vuông.

Ai cũng xót xa khi chứng kiến cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Khánh Lộc. Anh hiện bệnh nặng và mệt tới mức không đứng dậy được, chỉ ngồi một chỗ thở không ra hơi.

Ca sĩ Khánh Lộc

Căn phòng trọ của nam nghệ sĩ gần như không có đồ đạc gì, vô cùng thiếu thốn. Khánh Lộc sống độc thân một mình, không người thân chăm sóc.

Được biết, cách đây vài ngày, nghệ sĩ Bình Tinh và nghệ sĩ Phượng Loan cũng tới thăm anh.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Trước đây tôi cũng có vợ con nhưng đã li hôn lâu rồi. Hồi trước chưa bệnh thì tôi có đi đi về về các đám giỗ bên vợ nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau.

Tôi ngủ lại bên nhà má vợ, ba vợ thương tôi lắm nên cho ngủ lại. Cứ xong đám giỗ thì tôi về, đi từ năm này sang năm nọ.

Từ lúc ngã bệnh tới giờ, tôi không đi được nữa nên không về đám giỗ nhà vợ được, từ đó cũng không gặp lại vợ con. Cặp giò này của tôi cứ đi hai, ba bước là muốn xỉu, mệt lắm.

Tôi ở trong căn nhà này có mấy mét vuông thôi mà cũng phải lết chứ không đi nổi. Mỗi lần nấu cháo, tôi phải lết ra chỗ nồi cơm điện để nấu.

Tôi thuê phòng trọ này là 1 triệu một tháng, tính cả điện nước là hơn 1 triệu. Bà chủ nhà này cũng tốt. Tới tháng mà tôi không có tiền đóng thì bà ấy cũng cho khất.

Tôi đang bị suy tim, suy thận, tiểu đường, huyết áp, bây giờ chuẩn bị chạy qua gan luôn. Từ Tết tới giờ tôi không đi khám vì không có tiền, cũng không ai đưa đi. Mỗi lần đi khám tốn nhiều tiền quá, không có khả năng đi.

Phượng Loan đến thăm, cho tôi vài triệu thì tôi dùng số tiền đó để trả nợ vì lúc trước tôi bệnh có mượn người ta 4 triệu để đi khám.

Bây giờ bác sĩ bảo tôi phải ghép thận nhưng tôi làm gì có tiền, một quả thận là 850 triệu, hai quả là 1 tỷ 500 triệu. Nếu tôi không ghép thận thì chỉ còn cách uống thuốc cầm chừng hên xui, tới được đâu thì tới. Một tuần tôi phải mua hết hơn 200 ngàn tiền thuốc".