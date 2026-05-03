Nữ hoàng sân khấu miền Nam: Mong được ra miền Bắc diễn một lần, chưa kịp làm thì đã gặp nạn

Tùng Ninh |

"Chị Thanh Nga có một mong muốn là được ra miền Bắc diễn một lần nhưng chị chưa kịp thực hiện thì đã ra đi" – nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân nói.

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, nghệ sĩ cải lương Hà Mỹ Xuân đã chia sẻ về kỷ niệm với huyền thoại sân khấu Thanh Nga.

Bà nói: "Tôi từng ra miền Bắc diễn, nhưng chị Thanh Nga thì chưa. Chị Thanh Nga có một mong muốn là được ra miền Bắc diễn một lần, nhưng chị chưa kịp thực hiện thì đã ra đi.

Hà Mỹ Xuân và Thanh Nga

Lúc chị Ba Thanh Nga mất, tôi thay chị đi diễn thế hết các vai của chị ở ngoài miền Bắc.

Chị Ba Thanh Nga ở ngoài dễ thương lắm, tếu táo, hài hước và nói chuyện tiếu lâm lắm, không phải nghiêm nghị như trên sân khấu. Cái này chị Ba Thanh Nga giống hệt chị Giao Linh.

Chị Giao Linh cũng vậy, ca thì buồn, sầu não nhưng nói chuyện thì tếu táo. Chị Thanh Nga nói chuyện cũng vui thiệt là vui, tiếu lâm, hài hước dễ sợ. Cứ thấy chị Ba Thanh Nga xuất hiện là vui rồi. Chị có khiếu hài.

Kỷ niệm cuối cùng tôi gặp chị Ba Thanh Nga lại không vui nên tôi không muốn kể. Lúc đó tôi nghỉ đoàn Thanh Minh Thanh Nga nên chị Ba giận tôi lắm.

Tôi cũng nói khó với chị Ba là: "Em có chút hoàn cảnh riêng nên mới nghỉ đoàn, chị Ba thương em, rồi có gì em còn trở về nữa".

Chị Ba không trả lời gì hết, chỉ tỏ vẻ không vui. Chị Ba bảo tôi: "Em biết chị thương em cỡ nào rồi mà".

Thanh Nga trong một vở diễn

Chị Ba và anh Ba (chồng Thanh Nga) thương tôi lắm. Có lần giỗ chị Ba, Hữu Châu có mời tôi từ nước ngoài về Việt Nam và tôi tham gia được.

Tôi còn nhớ, sau khi chị Ba mất, mỗi lần tôi trở về đoàn Thanh Minh Thanh Nga diễn đều nằm mơ thấy chị. Đây là điều rất lạ mà tôi không lý giải được. Có lẽ chị Ba cũng phù hộ cho tôi để tôi diễn đạt các vai của chị trước đây. Tôi không tin dị đoan nhưng tâm linh là phải có.

Một phần do tôi nghĩ về chị Ba quá nhiều nên hay mơ về chị và diễn giống chị. Tôi hoàn toàn không chủ ý bắt chước nhưng không hiểu sao lúc diễn lại cứ giống chị, giống một cách tự nhiên. Có lẽ do tôi thần tượng chị quá, thương chị quá, nghĩ về chị nhiều quá.

Mấy chị như chị Phượng Liên cũng bảo sao nhìn tôi ra diễn cứ y như chị Thanh Nga".

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

