"Tôi không bao giờ chấp nhận" – Phương Nam nói.

Sau 7 năm làm nghề, diễn viên Phương Nam (thành viên sân khấu hài độc thoại Saigon Tếu) lần đầu tổ chức chương trình hài đặc biệt mang tên Dạo Này Ngoan Chưa? dài 60 phút. Đây là cột mốc quan trọng của anh, đồng thời là đêm diễn solo đầu tiên dành tặng những khán giả đã dành tình cảm cho Phương Nam.

Dạo Này Ngoan Chưa? là chương trình tấu hài độc thoại dài 60 phút đầu tiên của Phương Nam, được xây dựng như một kịch bản độc thoại liền mạch thay vì những tiết mục ngắn riêng lẻ như các đêm diễn tổng hợp nhiều nghệ sĩ.

Trong hài độc thoại, một comedy special cá nhân thường gắn kết các câu chuyện qua một trục chủ đề hoặc mạch cảm xúc thống nhất để tạo dấu ấn riêng. Ở show lần này, Phương Nam lấy trải nghiệm cá nhân làm chất liệu để khơi gợi những suy nghĩ về niềm tin và các quy tắc sống.

Chương trình này vốn đã được Phương Nam ấp ủ từ những ngày đầu bước vào nghề, nhưng ý tưởng triển khai cụ thể chỉ mới hình thành cách đây vài tháng sau quãng thời gian hoạt động cùng nhóm.

Anh nói: "Làm hài độc thoại được khoảng 7 năm rồi, tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn và cũng là điều mình muốn làm từ những ngày đầu. Nhưng đến bây giờ, tôi mới thấy mình tạm gọi đủ khả năng, đủ kinh nghiệm và đủ lực để cân được một show như thế này".

Từ mong muốn ban đầu có một show dài một tiếng, quá trình viết kịch bản đã giúp Phương Nam chạm tới những điều anh thực sự muốn bày tỏ.

Anh chia sẻ: "Tôi càng phát triển kịch bản càng thích, càng thấy tại sao mình không làm sớm hơn, và đây mới đúng là điều mình muốn nói".

Để có được tổng thể 60 phút đó, anh đi theo cách làm quen thuộc của giới hài độc thoại: thử nghiệm từng mẩu chuyện, mảng miếng tại các đêm diễn nhỏ của Saigon Tếu để quan sát phản ứng khán giả, điều chỉnh cho mượt rồi mới chắt lọc và kết nối thành chương trình hoàn chỉnh.

Tên gọi Dạo Này Ngoan Chưa? bắt nguồn từ chính câu hỏi mà Phương Nam từng nghe đi nghe lại suốt thời thơ ấu. Tự nhận mình là đứa trẻ hay cãi, anh luôn đặt dấu hỏi "tại sao" và khó chấp nhận những quy tắc chỉ vì người lớn áp đặt. Những lần họ hàng hỏi mẹ anh: "Thằng Nam dạo này ngoan chưa?", khi còn bé anh xem đó là lời chê bai tính cách. Lớn lên, anh mới nhận ra câu nói ấy phần nào lột tả đúng bản chất của mình: người luôn cần hiểu lý do đằng sau những điều được coi là mặc nhiên.

Anh nói thẳng: "Tôi không bao giờ chấp nhận điều gì mà người ta chỉ nói 'nó phải như vậy' mà không giải thích được".

Từ một câu hỏi quen thuộc trong đời sống gia đình, Phương Nam mở rộng sang soi chiếu cách người lớn định hình khuôn mẫu và kỳ vọng lên trẻ nhỏ. Với anh, chữ "ngoan" không dừng lại ở chuyện vâng lời hay không, mà gợi mở những thước đo chuẩn mực mà mỗi người bị buộc phải đáp ứng khi lớn lên.

Nền tảng ngành Tâm lý học giáo dục giúp Phương Nam có thêm lăng kính quan sát tâm lý trẻ và cách làm cha mẹ. Tuy nhiên, anh không biến sân khấu thành lớp học hay buổi thuyết giảng, mà tìm cách chuyển hóa những chiêm nghiệm này thành chất liệu hài hước, dễ thấm. Theo Phương Nam, hài độc thoại không cần cố gắng làm khán giả gật đầu đồng tình; điều quan trọng hơn là khiến họ tự soi lại những định kiến hay niềm tin đã ăn sâu.

"Tôi không dùng hài để làm hài lòng mọi người, mà thích làm họ tự phản biện với những điều họ đã từng tin", anh chia sẻ.

Nhờ hướng đi này, phản hồi của người xem dành cho anh cũng đổi khác theo thời gian. Nếu trước đây khán giả chỉ nhắc đến sự vui nhộn hay tiếng cười, thì nay nhiều người bày tỏ cảm giác gần gũi, thấm thía khi thấy anh nói hộ những suy nghĩ từng giấu kín trong lòng.