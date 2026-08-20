Nam diễn viên 8X nguy kịch vì tai nạn giao thông, khuôn mặt bị biến dạng và có nguy cơ mù lòa mắt trái

Nam diễn viên này đang một mình lái xe thì phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lật nhiều vòng rồi nằm úp bên đường.

Ngày 20/8, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Trần Uy Hàn đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thông tin mà cảnh sát cung cấp, vụ việc xảy ra vào ngày 2/8 trên một tuyến đường ngoại ô ở Đài Loan (Trung Quốc). Khi đó, Trần Uy Hàn đang một mình lái xe thì phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lật nhiều vòng rồi nằm úp bên đường. Chiếc xe chịu nhiều cú va chạm mạnh, các bộ phận văng tung tóe và vỡ vụn trên đường.

Trần Uy Hàn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh, vùng mặt bên trái bị thương rất nặng. Sau 2 ngày điều trị tích cực, nam diễn viên mới qua cơn nguy hiểm và tỉnh lại. Tuy nhiên, gương mặt của anh xuất hiện một vết thương dài và sâu, vùng phía trên mí mắt trái cũng bị rách. Toàn bộ mắt trái sưng tím nghiêm trọng, gần như không thể mở.

15 ngày sau vụ tai nạn, tình trạng sức khỏe của Trần Uy Hàn được cho biết đã ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết khuôn mặt phía bên trái của anh về cơ bản đã hủy dung, mắt trái có nguy cơ mất thị lực và mù lòa rất cao. Hiện, đội ngũ y tế vẫn nỗ lực cứu chữa để cứu mắt trái của Trần Uy Hàn. Người đại diện cũng thông báo nam diễn viên sẽ dừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Một bộ phim mà Trần Uy Hàn đóng chính, dự kiến khai máy vào tháng 9 đã thông báo đình chỉ lịch quay để tìm diễn viên mới thay thế.

Trần Uy Hàn thương tích nặng nề sau vụ tai nạn lật xe. Ảnh: QQ.

Trần Uy Hàn sinh năm 1987, nổi tiếng khắp nơi nhờ bộ phim Tân Tế Công Hoạt Phật. Trong phim, anh vào vai Tất Thanh là một tiểu hòa thượng của Linh Ẩn Tự, vốn là đồng tử dưới trướng Phật Tổ Như Lai nhưng vì thả Đại Bàng Điểu nên bị đày xuống trần gian. Tất Thanh thường xuyên đi theo Giám tự Quảng Lượng, chuyên nịnh nọt và đối đầu với Tế Điên. Nhân vật Tất Thanh do Trần Uy Hàn thủ diễn sở hữu tính cách ngây ngô, lanh lợi, có phần lém lỉnh và “lắm chiêu”. Đây là một trong những nhân vật phụ được khán giả yêu thích trong bộ phim.

Ngoài ra, Trần Uy Hàn còn được chú ý với vai Thỏ Nhi Thần trong Thỏ Nhi Thần Làm Mối năm 2010. Việc giả nữ với ngoại hình mềm mại, thanh tú đã đưa tên tuổi của nam diễn viên lên vị trí mới. Sau đó, anh còn gây ấn tượng diễn xuất khi đảm nhận cả hai vai Thỏ Nhi Thần và Nhật Nguyệt Đạo Trưởng trong Thiên Thiên Hữu Hỉ hay Thái tử Lý Trọng Tuấn trong Đường Cung Yến.

Trong thời kỳ đỉnh cao, Trần Uy Hàn được xem là “mỹ nam cổ trang”, nổi bật nhờ gương mặt điển trai, đôi mắt có hồn. Do đó, khi hay tin anh bị tai nạn nghiêm trọng đến mức hủy dung, người hâm mộ đặc biệt lo lắng. Đối với những diễn viên thường xuyên đóng phim cổ trang, diện mạo và thần thái trên gương mặt đóng vai trò rất quan trọng. Nếu vết thương để lại sẹo lớn hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt trái, sự nghiệp diễn xuất trong tương lai của anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Trần Uy Hàn nằm trong top "mỹ nam cổ trang" của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Sohu