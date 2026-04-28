Nam đạo diễn Vbiz sắp hầu toà vì tạt mắm tép pha sơn vào nhà con nợ

Theo thông tin được công bố, ngày 7/5, TAND khu vực 4 (TP.HCM) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến đạo diễn Nguyễn Lê Minh (48 tuổi) và tài xế Trần Quốc Thắng (43 tuổi). Cả hai bị Viện KSND TP.HCM truy tố sau khi thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà người vay tiền.

Theo hồ sơ vụ án, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi) là người kinh doanh rượu ngoại, chuyên cung cấp cho các khách sạn và sự kiện quen biết ông Minh từ năm 2016. Từ mối quan hệ ban đầu, cả hai dần thân thiết, hỗ trợ nhau trong công việc, bà Châu giới thiệu các sự kiện để ông Minh làm đạo diễn, còn ông Minh cho bà Châu mượn tiền để mở rộng việc kinh doanh.

Từ năm 2018, bà Châu nhiều lần vay tiền để nhập hàng, tổng số tiền ông Minh cho mượn lên tới 800 triệu đồng, không tính lãi. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, công việc khó khăn, ông Minh nhiều lần đòi nợ nhưng bà Châu không có khả năng chi trả. Đến tháng 5/2022, do khó đòi nợ, ông Minh đã nói với bà Châu rằng số tiền này thực chất là của một người quen tên Nguyễn Thanh Tùng nhằm tạo sức ép. Sau đó, các bên thống nhất số tiền nợ là 750 triệu đồng. Tuy nhiên, dù nhiều lần liên hệ, gọi điện hay tìm đến tận nhà, bà Châu đều né tránh.

Nguồn cơn khiến đạo diễn Lê Minh tạt sơn và mắm tép là do mẫu thuẫn tiền bạc

Sau đó, ông Minh tiếp tục đứng ra đại diện để khởi kiện bà Châu. Đến ngày 26/1/2024, TAND TP Bà Rịa ra quyết định buộc bà Châu phải trả 730 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình thi hành án gặp khó khăn do bà Châu không có tài sản tại địa phương, đồng thời không cư trú ổn định. Dù đã cam kết trả nợ tại cơ quan thi hành án, bà Châu vẫn không thực hiện.

Bức xúc vì nhiều lần đòi tiền không được, chiều 4/9/2024, ông Minh nhắn tài xế Trần Quốc Thắng đi mua sơn. Sau đó, ông tự chuẩn bị một hộp sơn đỏ cùng mắm tép, bỏ vào túi ni lông. Khoảng 17h cùng ngày, ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà Châu mà không nói rõ mục đích. Khi đến nơi, hai người đã ném các túi chứa sơn và mắm tép vào cửa hàng của bà Châu. Sự việc khiến cửa hàng bị vấy bẩn, nhân viên phát hiện và báo lại. Qua kiểm tra camera, bà Châu xác định hai người đi xe máy là thủ phạm và trình báo công an, đồng thời nghi ngờ ông Minh do đang có khoản nợ chưa thanh toán.

Tại cơ quan điều tra, ông Minh và ông Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi, cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều lần đòi tiền không được nên bức xúc. Kết luận giám định cho thấy, trước và sau khi xảy ra sự việc, ông Minh không có hành vi đe dọa bà Châu qua tin nhắn hay điện thoại. Các tài sản bị tạt chất bẩn đã được vệ sinh, không hư hại nên không đủ cơ sở định giá thiệt hại. Chính quyền địa phương cũng xác nhận vụ việc gây ảnh hưởng đến trật tự nhưng không nghiêm trọng, không gây bức xúc lớn trong dư luận.

Về phần dân sự, bà Châu đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, không yêu cầu bồi thường và không đề nghị xử lý nghiêm đối với ông Minh và ông Thắng. Vụ án hiện đang chờ xét xử theo quy định pháp luật.

Đạo diễn Lê Minh là ai?

Đạo diễn Nguyễn Lê Minh sinh năm 1976, từng theo học ngành báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP.HCM trước khi tiếp tục đào tạo chuyên sâu về điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh khởi đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên, sau đó chuyển hướng sang công việc đạo diễn và dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực phim truyền hình.

Trong sự nghiệp, Lê Minh được biết đến là đạo diễn đứng sau nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc với khán giả như Dốc sương mù , Bí mật chôn vùi , Vực thẳm vô hình … Các tác phẩm của anh thường mang màu sắc tâm lý, gia đình, chú trọng chiều sâu nội dung và để lại dấu ấn riêng trong lòng người xem.

