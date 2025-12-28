Nam danh hài giàu có nói sự thật tình hình khó khăn tại showbiz hải ngoại

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có chuyến lưu diễn tại Boston (Mỹ) dịp cuối năm. Được biết, Thúy Nga thời gian gần đây chủ yếu buôn bán, làm Youtube và rất hiếm khi đi show. Đây là dịp hiếm hoi nữ nghệ sĩ đi diễn trở lại.



Cô nói: "Tôi đang ở sân bay để đi Boston. Cuối năm này tôi nhận show hơi nhiều nên cuối tuần nào cũng phải đi show hết.

Thúy Nga

Tôi kể mọi người nghe, sáng nay tôi cứ tưởng bị trễ chuyến bay rồi vì bị tắc trên đường cao tốc, đông quá trời. Trong lòng tôi nghĩ kiểu gì cũng trễ chuyến rồi.

Tôi bảo tài xế chuyển thử sang đường nhỏ xem sao thì may quá lại đi được. Tôi may nữa là mùa này hay có bão tuyết, hay phải hoãn chuyến bay nên tôi lại thành kịp giờ. Mùa này hay bị "delay", nhất là bay đến những tiểu bang lạnh, nhiều khi hoãn sang ngày hôm sau luôn. Rất may là chuyến bay này chỉ hoãn một tiếng.

Chuyến này đáng lẽ ra tôi bay chung với Như Ý và Hồ Lệ Thu nhưng hai người này lại đang bị hoãn rồi, nên tôi bay cùng ban nhạc".

Vì ở Mỹ không có nhiều người nên Thúy Nga cũng như nhiều nghệ sĩ hải ngoại khác chỉ đi show một mình, không có trợ lý hay quản lý đi cùng như các nghệ sĩ trong nước. Tới sân bay tại Boston, Thúy Nga được đón rước bằng siêu xe Limousine, rất sang chảnh".

Nhiều người Mỹ ở sân bay thấy Thúy Nga quay Vlog cũng thân thiện tới chào hỏi niềm nở.

Hoài Tâm và Thúy Nga

Sau một đêm, Thúy Nga thức dậy để chuẩn bị cho show diễn buổi tối. Cô nói: "Hôm qua tôi tới đây khuya quá nên ăn qua loa rồi ngủ luôn. Ở Mỹ là vậy, đi diễn thì nghệ sĩ mỗi người được một phòng, không ai ở chung với ai. Chỉ nơi nào quá ít phòng thì mới ghép phòng nhưng thường là ở riêng nên khá thoải mái. Tôi sẽ hẹn Hoài Tâm sang phòng để tập kịch".

Tối đến, Thúy Nga tới điểm diễn trong tâm trạng hào hứng: "Tôi đang tận hưởng một ngày bình yên, không phải lo bán hàng, chỉ ăn uống, tập kịch, đi chơi. Ở nhà tôi vẫn có người bán hàng".

Về phía mình, danh hài Hoài Tâm chia sẻ về tình hình khó khăn của nghệ sĩ hải ngoại hiện nay: "Bây giờ tình hình khó khăn, showbiz cũng không được như ngày xưa.

Tôi nhớ 20 năm trước cũng tại điểm diễn này 11 giờ đêm mới diễn xong show đầu tiên, xong show thứ hai là 3 giờ sáng, còn đông hơn cả show lúc 11 giờ, còn bây giờ 10 giờ đã xong xuôi rồi bay đi về luôn.

Ngày đó, một show phải lên tới 2500 tới 3000 khán giả, đông lắm. Bây giờ còn có 1 suất".