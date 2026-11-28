"Thụy ơi, cảm ơn em vì 36 năm trước đã nói 'đồng ý'. Nhờ hai chữ đó mà suốt bao năm nay… anh luôn được quyền nói 'dạ' và 'xin lỗi' mỗi ngày!", nam danh hài chia sẻ nhân dịp 36 năm ngày cưới.

Mới đây, danh hài Vân Sơn thu hút sự chú ý khi chia sẻ bài viết kỷ niệm 36 năm ngày cưới với bà xã Kim Thụy. Nhân dịp Lễ Tạ ơn, nam nghệ sĩ gửi đến vợ những lời nhắn nhủ vừa tình cảm vừa hài hước, đồng thời nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ gắn bó.

Ảnh cưới Vân Sơn.

Vân Sơn cho biết 36 năm trước, cũng vào dịp Lễ Tạ ơn, ông tổ chức đám cưới. Nam danh hài viết: "Người ta tạ ơn vì cơm no áo ấm… còn tui tạ ơn người lo cho tui từ miếng ăn tới cái áo, cái quần bả cũng lo luôn".

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, nam nghệ sĩ hài hước nói về sự thay đổi của cả hai: "Ngoảnh lại, tóc đã bạc, con đã lớn. Hồi mới quen, anh ôm em một vòng còn dư tay. Giờ ôm em, cũng đôi tay đó mà sao thấy… ngắn đi một khúc! Chắc tại hạnh phúc của hai đứa mình ngày càng… nở nang!".

Không chỉ dành lời cảm ơn vì sự chăm sóc của vợ, Vân Sơn còn nhắc đến việc bà xã vẫn đồng hành cùng ông dù đã hiểu rõ những tật xấu của chồng. "Cảm ơn em đã chịu lấy anh hồi chưa biết hết tật xấu của anh. Giờ em biết hết trơn rồi mà vẫn chưa chịu… trả hàng!", ông viết.

Theo nam danh hài, cuộc sống hôn nhân có đủ vui buồn, giận hờn nhưng sau tất cả, người ông muốn gặp mỗi ngày vẫn là vợ. Ông chia sẻ: "Vui có, buồn có, giận hờn cũng có. Qua bao nhiêu sóng gió, người anh muốn gặp mỗi ngày vẫn là em".

Vợ chồng Vân Sơn hiện tại.

Vân Sơn cũng gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn yêu thương, dành cho ông một vị trí trong lòng. Nam nghệ sĩ cho biết sự ủng hộ ấy là động lực để niềm đam mê nghệ thuật của ông vẫn cháy bỏng như những ngày đầu vào nghề.

Đặc biệt, lời nhắn gửi cuối bài viết dành cho bà xã khiến nhiều người chú ý: "Thụy ơi, cảm ơn em vì 36 năm trước đã nói 'đồng ý'. Nhờ hai chữ đó mà suốt bao năm nay… anh luôn được quyền nói 'dạ' và 'xin lỗi' mỗi ngày!".

Khép lại bài viết, nam danh hài gửi lời chúc nhân dịp Lễ Tạ ơn: "Mong ai cũng có người để nhớ, có nơi để về".

Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961 tại TP.HCM. Ông là một trong những nghệ sĩ hài được nhiều khán giả Việt Nam trong và ngoài nước biết đến, đặc biệt qua các chương trình biểu diễn hài tại hải ngoại. Sau khi sang Mỹ định cư, Vân Sơn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn và sản xuất các chương trình giải trí phục vụ cộng đồng người Việt.

Trong sự nghiệp, ông từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng, trong đó có Bảo Liêm. Cặp đôi tạo được dấu ấn với lối diễn tung hứng ăn ý, trở thành một trong những bộ đôi hài được khán giả hải ngoại yêu thích.