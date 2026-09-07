Nam danh hài buôn bán ế ẩm ở Mỹ, phải tự bưng bê

"Bây giờ buôn bán ế ẩm, tôi phải tự bưng bê, tự làm luôn để cắt luôn tiền lương đó cho mình" – Hoài Tâm nói.

Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã tới nhà hàng của danh hài Hoài Tâm ở Mỹ chơi. Tới nơi, Thúy Nga ngạc nhiên khi thấy Hoài Tâm đang tự bưng bê đồ ăn phục vụ khách, liền hỏi han thì Hoài Tâm chia sẻ:



"Tôi phải làm hết. Đợt này nhân viên của tôi đi học hết nên tôi không có người, phải tự đứng ra làm luôn. Với lại, bây giờ buôn bán ế ẩm, tôi phải tự bưng bê, tự làm luôn để cắt luôn tiền lương đó cho mình".

Thúy Nga nghe vậy cũng thốt lên: "Tình hình bây giờ thấy ai cũng than buôn bán ể ẩm. Tôi vào đây thấy Hoài Tâm tất bật bưng bê, phục vụ mọi người.

Bây giờ tôi mới biết quán của Hoài Tâm còn tổ chức cả sự kiện, tiệc tùng nữa. Ngoài những món dân dã như bún mắm, bánh khọt, bún bò… ra thì quán Hoài Tâm có cả tôm hùm, steak, cua rang muối… để phục vụ tiệc tùng, sự kiện.

Tình hình chung kinh tế khó khăn, tôi cũng biết nên qua đây ăn cũng phải phụ Hoài Tâm. Bản thân tôi buôn bán bây giờ một ngày cũng chỉ kiếm được 70 đô thôi. Dạo này tôi bán một thùng bưởi 8 trái mà lời được có 5 đô, bán rẻ như thế rồi mà vẫn ế. Bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, tôi phải bán hạ giá sập sàn để ngang với ngoài chợ rồi mà vẫn ế.

Nói gì thì nói, quán Hoài Tâm ăn rất ngon. Ở đây có món ốc nhiều loại hấp trong một loại nước sốt Thái Lan rất ngon. Hôm đó tôi đi ăn với Quang Lê có gọi món này và Quang Lê trả tiền hết.

Quang Lê biết mình ăn nhiều nên đi ăn ở quán đồng nghiệp là luôn trả tiền chứ không để ai mời, chỉ có qua nhà tôi là ăn miễn phí thôi. Được cái, lâu lâu Quang Lê mua trái cây của tôi cũng có trả tiền".

Hoài Tâm tỏ ra rất thân thiện và gần gũi với khách hàng, bưng bê đồ ăn tận nơi và niềm nở cười nói. Khách ăn xong, anh tự tay dọn dẹp. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Kinh tế bây giờ khó khăn quá, cắt giảm được phần nào hay phần đó".