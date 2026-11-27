"Tôi là người Việt Nam mà" – danh ca Minh Cảnh nói.

Mới đây, danh ca Minh Cảnh đã ngồi cùng các đồng nghiệp, đàn em, bạn bè và chia sẻ những lời cuối cùng trước khi bay về Mỹ.

Ông nói: "Hỡi các bạn thân thương ơi. Tôi là người Việt Nam mà? Đất nước, quê hương này và các bạn ngồi quanh đây, khán giả gần xa đều là những người thân yêu của tôi. Dù tôi có đi đâu, ở đâu cũng phải trở về với đất nước tôi và những người tôi thương yêu chứ.

Danh ca Minh Cảnh

Còn việc tôi phải đi nước ngoài, xa quê hương là hoàn cảnh của riêng cá nhân tôi, gia đình tôi. Vì hoàn cảnh riêng mà tôi phải xa đất nước thân yêu của mình, nhưng chỉ là tạm thời, chứ không phải xa nhau mãi mãi không gặp lại.

Tôi vẫn sẽ về nước nếu còn sức khỏe, thời gian. Tôi xin thành kính tạ ơn quê hương, đất nước, cảm ơn các bạn xung quanh đây".

Được biết, nam danh ca hiện định cư tại Mỹ cùng gia đình. Những năm trước ông thường xuyên về nước biểu diễn, nhưng thời gian gần đây sức khỏe ngày càng yếu đi. Ở tuổi 89, ông không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn.

Chính vì vậy, ông đã dốc hết sức về nước lần cuối làm liveshow cuối cùng chia tay khán giả và giã từ sân khấu, dưới sự giúp đỡ của NSND Thanh Tuấn, NSND Minh Vương và nhiều đàn em.

Ngoài làm liveshow, danh ca Minh Cảnh cũng thực hiện một số công việc là tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga người bạn diễn thân thiết năm xưa, tới Hoa viên nghĩa trang nghệ sĩ ở Bình Dương thăm mộ vợ đầu cùng các đồng nghiệp quá cố như NSND Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh…

Ông cũng mua sẵn một mảnh đất tại Hoa viên nghĩa trang nghệ sĩ để sau khi qua đời gia đình đem ông về an nghỉ tại nơi đây theo đúng tâm nguyện của ông. Đồng thời nam danh ca cũng trao lại một số kỷ vật gắn bó 65 năm sự nghiệp của mình.

Danh ca Minh Cảnh tên thật Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1937. Ông là một trong những giọng ca vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam.

Sở hữu chất giọng cao vút, truyền cảm với lối ca ngân dài và nhả chữ độc đáo, ông đã sáng tạo ra trường phái ca vọng cổ hơi dài mang đậm dấu ấn riêng.

Tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt vở tuồng kinh điển như Bên cầu dệt lụa, Máu nhuộm sân chùa, Sầu quan ải cùng các bài tân cổ giao duyên bất hủ như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà. Năm 2023, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ông trở về Việt Nam biểu diễn.

Cho đến nay, tiếng hát của "đệ nhất danh ca" Minh Cảnh vẫn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ khán giả mộ điệu cải lương.