Nam danh ca 74 tuổi nói một quá khứ với đại danh ca Thái Thanh

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Thái Châu và ca sĩ Nam Cường, Dương Hồng Loan trong vai trò giám khảo. Chủ đề của chương trình tuần này là Những ngày thơ mộng.

Danh ca Thái Châu

Mở đầu chương trình, danh ca Thái Châu xúc động: "Các bạn đã chọn những bài hát gợi lại thời tôi mới vào nghề. Tôi thật sự bồi hồi. Qua từng ca khúc, tôi thấy được tình yêu âm nhạc lớn của các bạn và những lựa chọn rất giá trị".

Ca sĩ Dương Hồng Loan bày tỏ: "Tôi xem cơ hội ngồi ghế nóng là niềm vinh dự. Được ngồi cạnh danh ca Thái Châu và anh Nam Cường, Hồng Loan rất trân quý. Nhìn các bạn trẻ tài năng, tôi thấy hình ảnh của chính mình ngày trước".

Nam Cường nói: "Tôi như thấy lại mình của 8 năm trước là thí sinh chính chương trình này. Mùa đầu mang lại vô số giá trị, không chỉ về âm nhạc mà còn về kết nối giữa nghệ sĩ. Nhờ chương trình, tôi có thêm nhiều cơ hội đến gần khán giả hơn".

Quỳnh Cầm mở màn đêm thi với tiết mục Ngày xưa Hoàng thị, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy.

Nam Cường dành lời khen đặc biệt cho tiết mục. Anh nói: "Ca khúc khó nhớ lời và có giai điệu đều đều nhưng Quỳnh Cầm đã xử lý trọn vẹn. Bạn làm rất tốt, kết hợp cùng câu chuyện kể hồn nhiên và dễ thương. Giọng bạn hay, gương mặt xinh và phong độ suốt phần trình diễn".

Nam Cường

Thái Châu bồi hồi nhắc về quá khứ với một đại danh ca: "Thời tôi mới vào nghề là những năm tháng rất đẹp. Mỗi tối đi diễn, tôi ngồi ở một góc để nhìn đại danh ca Thái Thanh hát bài này.

Cô Thái Thanh hát quá hay, mà tôi lại không hát được. Tôi không ngờ em còn trẻ mà dám chọn bài hát khó như vậy. Nếu không biết cách hát sẽ khiến người nghe chán, nhưng cái hay của em là mỗi câu, mỗi chữ đều được xử lý khác nhau. Em hát rất có hồn và khiến chúng tôi muốn nghe thêm".

Tiếp nối đêm thi là phần thể hiện của thí sinh Tuấn Tú. Anh mang lên sân khấu ca khúc Phượng hồng.

Dương Hồng Loan khen ngợi: "Đây là bài hát rất nổi tiếng, gần như ai đi qua tuổi học trò cũng biết. Tuấn Tú mang đến cảm giác hồn nhiên, ngây ngô rất đúng tinh thần bài hát. Em đã làm rất tốt".

Danh ca Thái Châu đồng tình với ý kiến của Dương Hồng Loan: "Tôi đánh giá tiết mục của Tuấn Tú rất dễ thương. Về phần hát bài hát, tôi nhắc nhở Tuấn Tú phải thuộc lời và thấm nhuần giai điệu, để lên sân khấu không bị bối rối và không phụ lòng của khán giả khi theo dõi qua màn ảnh nhỏ".

Nam Cường bày tỏ: "Tôi thấy những ký ức của chính mình trong phần trình diễn. Tôi nhớ về những ngày còn là học trò, những rung động đầu đời khi cảm mến một người bạn cùng lớp.

Tôi từng viết một lá thư tình lén đặt vào cặp của cô bạn mình thích. Đó là mối tình đầu ngây thơ, những cảm xúc rung động như vậy sẽ không bao giờ trở lại. Và chính khi nghe Tuấn Tú hát, những kỷ niệm ấy bất chợt ùa về nguyên vẹn như thuở nào".

Khép lại đêm thi, Mai Diễm My bước ra sân khấu trong tà áo dài xanh ngọc với bài Thuở ban đầu. Dương Hồng Loan đánh giá cao sự chỉn chu của nữ thí sinh: "Câu chuyện em dẫn vào rất hay, My nhỏ nhắn và dễ thương. Chỉ tiếc phần phối khí hơi trẻ so với hình ảnh của em, nhưng tổng thể tiết mục vẫn trọn vẹn".

Thái Châu nhận xét: "Em diễn xuất dễ thương, có năng khiếu. Cái luyến láy mang đúng màu sắc của em, rất là Mai Diễm My. Giọng hát mượt mà, trong sáng và có cảm xúc, chỉ thiếu một chút cao trào mà anh mong đợi".

Nam Cường cũng khen ngợi: "Phần kịch của em như một bộ phim, từ kịch bản, trang phục đến lối diễn đều phù hợp. Tuy bài hát hơi nhanh nhưng em có một màu giọng nổi bật, khiến tôi nhớ ngay cả khi bài chưa khoe được hết chất giọng của em".