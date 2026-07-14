HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nắm chặt gói giấy trắng chứa "chất lạ" trong lòng bàn tay, Đinh Cao Cường SN 1991 bị khởi tố

Nam An
|

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Đinh Cao Cường (SN 1991, trú TP Hà Nội) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Cao Cường, SN: 1991, HKTT: thôn Bài Lâm Hạ, xã Hoà Xá, TP Hà Nội về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 30/6/2026, tại đường Quốc Lộ 38 địa phận thôn Ngọc Nhuế, xã Ân Thi, tổ công tác Công an xã Ân Thi đang tuần tra, kiểm soát đảm bảm an ninh, trật tự phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đối với người đàn ông trên.

Đinh Cao Cường bị khởi tố vì tàng trữ ma túy trái phép tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Đinh Cao Cường tại cơ quan công an

Quá trình kiểm tra người đàn ông khai nhận tên là Đinh Cao Cường, SN: 1991, HKTT: thôn Bài Lâm Hạ, xã Hoà Xá, TP Hà Nội. Tiến hành kiểm tra người đối với Cường phát hiện trong lòng bàn tay trái của Cường đang cầm 01 gói giấy màu trắng bên trong có chứa chất dạng cục và bột màu trắng, Cường khai nhận đó là ma túy, loại Heroine, mua về với mục đích sử dụng.

Kết quả giám định, chất màu trắng dạng cục và bột thu giữ của Cường xác định là ma túy, loại Heroine có tên khoa học là Diacetylmorohine, có tổng khối lượng là 0,263g.

Ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Cao Cường về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an xã Ân Thi phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đinh Cao Cường

xã Hoà Xá

thôn Ngọc Nhuế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam đang giảm gần nửa giá

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam đang giảm gần nửa giá

01:38
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại