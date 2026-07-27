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Nam ca sĩ xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến hình tượng người chiến sĩ

Tùng Ninh
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Sau khi xin lỗi, Erik đã có hành động này.

Thời gian qua, ca sĩ Erik đã gây nhiều tranh cãi khi đăng tải bức hình poster anh tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2026. Trước nhiều lùm xùm, mới đây, Erik đã đăng clip lên tiếng xin lỗi.

- Ảnh 1.

Bức ảnh gây tranh cãi của Erik

Anh nói: "Chiến sĩ kẻ mày, chiến sĩ đánh nền, đánh nền trước đánh giặc sau… Đây chính là những bình luận mà tôi phải chịu khi tấm poster đầu tiên công bố tôi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2026 trên các nền tảng MXH.

Khi đọc được các bình luận đó, tôi cảm thấy khá quan ngại. Tôi chính thức gửi lời xin lỗi tới ekip chương trình Sao nhập ngũ cũng như fan của chương trình vì hình ảnh của tôi trong poster đó chưa phù hợp với hình tượng người chiến sĩ.

Sau khi họp với ekip riêng, tôi rất mong muốn với tinh thần cầu thị sẽ được thực hiện lại bộ hình này để đúng với hình tượng người chiến sĩ".

- Ảnh 2.

Nam ca sĩ mặc một bộ quân phục và tạo dáng nam tính, tác phong chuẩn chỉ hơn. Trong đó, Erik đã bỏ hẳn việc tô son đỏ như tấm poster trước, để màu môi thật. Anh nói: "Cảm ơn mọi người đã đón xem hành trình của đồng chí Lê Trung Thành (tên thật của Erik) tại Sao nhập ngũ 2026".

Erik (tên thật là Lê Trung Thành) sinh năm 1997 tại Hà Nội, là một nam ca sĩ nổi tiếng của thị trường âm nhạc Việt Nam. Anh bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi lọt top 15 chương trình Giọng hát Việt nhí 2013 và từng là thực tập sinh, giọng ca chính của nhóm nhạc thần tượng Monstar.

Năm 2016, Erik bứt phá mạnh mẽ và chính thức vụt sáng thành sao với bản hit quốc dân "Sau tất cả". Nhờ chất giọng nasal đặc trưng cùng vũ đạo cuốn hút, anh tiếp tục sở hữu chuỗi ca khúc hit đình đám như "Ghen", "Chạm đáy nỗi đau", "Có tất cả nhưng thiếu anh" và dự án gây sốt toàn cầu "Ghen cô Vy". Bên cạnh tư cách quán quân The Heroes 2021, anh còn ghi dấu ấn đậm nét về tinh thần đổi mới và sự đa năng khi tham gia show Anh Trai Say Hi (2024).

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Erik

sao nhập ngũ

quân đội

Chiến sĩ

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