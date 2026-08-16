Nam ca sĩ Việt có tiếng lấy vợ hơn 8 tuổi có 2 con riêng: "Dành tất cả cho vợ con"

Lấy vợ hơn 8 tuổi từng một lần đò nhưng nam ca sĩ Việt này luôn trân trọng và thoải mái chia sẻ về vợ trên mạng xã hội.

Mới đây, ca sĩ, diễn viên Duy Phước đã đăng tải loạt ảnh đời thường bên gia đình. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, nam nghệ sĩ dành nhiều cử chỉ tình cảm cho vợ và con.

Duy Phước và vợ.

Kèm hình ảnh, Duy Phước viết: "Rời mái nhà đem niềm vui cho khán giả, khi trở về dành tất cả cho vợ con". Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ quan điểm về cuộc sống: "Cuộc sống xa xỉ, phong cách xa hoa là thứ họ có. Tôi giữ gìn tài sản ông trời cho".

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho Duy Phước và bày tỏ sự yêu mến trước hình ảnh gia đình của nam nghệ sĩ. "Chàng trai điểm 10 tuyệt đối", một khán giả bình luận.

Một người khác viết: "Người đàn bà có phước gặp đúng phải chồng tên là Phước, chúc mừng gia đình Phước". Một khán giả nhớ lại thời Duy Phước còn hoạt động trong lĩnh vực hài: "Hồi nhỏ chuyên coi hài của ông. Giờ vẫn ngưỡng mộ ông nha, người đàn ông tử tế".

Duy Phước bên vợ con.

Duy Phước sinh năm 1992, là con trai của nghệ sĩ Duy Phương và nghệ sĩ Lê Giang. Từ nhỏ, anh đã theo cha đi diễn và được biết đến với danh xưng "thần đồng tấu hài". Khi trưởng thành, Duy Phước tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời thử sức ở lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Vợ anh là Trân Châu, hơn Duy Phước 8 tuổi và từng trải qua một cuộc hôn nhân, có hai con riêng. Hai người quen nhau khi Duy Phước mới 18 tuổi, còn Trân Châu 26 tuổi. Ban đầu họ là bạn trong một nhóm chơi chung, sau thời gian gắn bó mới phát triển tình cảm.

Khi quyết định đến với Trân Châu, Duy Phước cũng lựa chọn đồng hành cùng hai con riêng của vợ. Anh từng chia sẻ rằng bản thân coi các con như con ruột và dành nhiều công sức để chăm lo cho gia đình. Hai người từng trải qua những giai đoạn mâu thuẫn, thậm chí có thời gian sống riêng, nhưng sau đó quyết định trở lại bên nhau.

Năm 2021, Duy Phước và Trân Châu đón con gái chung. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện duy trì cuộc sống gia đình và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.