Nam ca sĩ Việt bán vé số, làm phụ hồ nắm kho nhạc trăm triệu view, lần đầu kể hết ác mộng hậu chia tay

Từ bán vé số, làm phụ hồ, nam ca sĩ vươn lên thành một trong những hit-maker quen mặt của Vpop.





Từng bán vé số, làm thợ hồ trước khi có loạt hit triệu view

Đạt G tên thật là Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1995. Trước khi được biết đến trên thị trường âm nhạc, anh từng trải qua giai đoạn khó khăn và làm nhiều công việc chân tay để trang trải cuộc sống, trong đó có bán vé số và làm thợ hồ.

Đạt G bắt đầu hoạt động âm nhạc trong cộng đồng Underground, tự sáng tác và đưa các sản phẩm lên mạng

Nam ca sĩ bắt đầu hoạt động trong cộng đồng Underground, tự sáng tác và đưa các sản phẩm lên mạng. Âm nhạc của anh chủ yếu xoay quanh chuyện tình cảm, sử dụng cách viết trực tiếp cùng những giai điệu chậm, dễ nhớ.

Năm 2017, tên tuổi Đạt G được chú ý rộng rãi nhờ Buồn Của Anh, sản phẩm kết hợp cùng K-ICM và Masew. Ca khúc lan truyền trên các nền tảng nghe nhạc, đạt hàng trăm triệu lượt nghe trên các nền tảng nghe nhạc.

Buồn Của Anh -ca khúc đưa tên tuổi Đạt G đến gần với khán giả

Sau Buồn Của Anh, Đạt G tiếp tục được biết đến qua loạt ca khúc quen thuộc như Buồn Không Em, Bánh Mì Không, Khó Vẽ Nụ Cười và Thêm Bao Nhiêu Lâu. Nhiều sản phẩm đạt hàng chục triệu lượt xem, từng xuất hiện trong top thịnh hành YouTube Việt Nam thời điểm phát hành, giúp nam ca sĩ duy trì sức hút với màu ballad và R&B.

Ngoài việc tự thể hiện các sáng tác, Đạt G còn đứng sau nhiều ca khúc dành cho nghệ sĩ khác. Một trong những sản phẩm nổi bật nhất là Anh Ơi Ở Lại, được Chi Pu phát hành năm 2019.

Ngoài việc tự thể hiện các sáng tác, Đạt G còn đứng sau nhiều ca khúc dành cho nghệ sĩ khác

Bài hát nhanh chóng đứng đầu bảng thịnh hành YouTube Việt Nam và trở thành một trong những bản ballad được biết đến nhiều nhất trong sự nghiệp của Chi Pu. Đạt G cũng là tác giả của Đừng Quên Tên Anh. Ca khúc gắn với giai đoạn Hoa Vinh chuyển từ hiện tượng hát trực tuyến sang con đường phát hành sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc tự thể hiện các bản hit, Đạt G còn đứng sau nhiều ca khúc dành cho nghệ sĩ khác. Thành công nổi bật nhất là Anh Ơi Ở Lại, bản ballad được Chi Pu phát hành vào tháng 4/2019. Đây là lần đầu Chi Pu thử sức với ballad sau giai đoạn chủ yếu theo đuổi EDM và dance-pop. Ca khúc cũng từng giữ vị trí Top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam trong thời gian dài và được nhận định là một trong các bài hát thành công nhất của nữ ca sĩ kể từ khi lấn sân âm nhạc.

Đạt G được nhắc đến nhiều ở vai trò hit-maker của Vpop

Đạt G còn là tác giả của Đừng Quên Tên Anh , ca khúc gắn với giai đoạn Hoa Vinh chuyển từ hiện tượng hát trực tuyến sang phát hành sản phẩm chuyên nghiệp. Việc liên tiếp có hit cho bản thân và đồng nghiệp giúp tên tuổi Đạt G được nhắc đến nhiều ở vai trò hit-maker của Vpop.

Tháng 7/2025, Đạt G tổ chức đám cưới với Cindy Lư. Cùng ngày diễn ra hôn lễ, nam ca sĩ phát hành 1 Được 2, dự án gồm 6 ca khúc viết về gia đình, người bạn đời và hai con gái của vợ.

Đạt G kể cuộc tình tan vỡ với album mới

Tối 19/7, sau khoảng một năm kể từ 1 Được 2, Đạt G giới thiệu chương đầu tiên của album thứ hai mang tên Ác Mộng Đẹp. Dự án gồm 11 ca khúc, được chia thành ba chương Ác, Mộng và Đẹp, đi từ đổ vỡ, tiếc nuối đến khi nhân vật học cách chấp nhận những điều đã xảy ra.Đây là album thứ hai trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Đạt G trở lại với chương đầu tiên của album Ác Mộng Đẹp

Trong album lần này, Đạt G tiếp tục tham gia sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc chung. Nam ca sĩ cho biết có những cảm xúc trước đây anh chưa đủ trải nghiệm để viết thành nhạc, nhưng hiện tại đã có thể kể lại bằng một góc nhìn khác.

Ác Mộng Đẹp tiếp tục khai thác lối viết tự sự và những giai điệu buồn vốn gắn với Đạt G. Tuy nhiên, thay vì phát triển từng bài hát như những câu chuyện riêng, nam ca sĩ sắp xếp 11 ca khúc theo một đường dây cảm xúc, tạo thành hành trình có mở đầu, biến chuyển và điểm kết.

Ngồi Nghe Em Khóc - Đạt G

Thay vì phát hành toàn bộ 11 ca khúc cùng lúc, Đạt G lựa chọn lần lượt mở từng chương. Phần đầu tiên mang tên Ác , gồm ba bài hát Có Những Ngày, Ngồi Nghe Em Khóc và Để Lại Người Mình Thương . Các ca khúc tập trung vào khoảng thời gian nặng nề nhất sau chia tay, khi nhân vật vẫn mắc kẹt trong ký ức và bất lực trước việc phải buông tay người mình còn yêu.

Các ca khúc trong dự án tập trung vào khoảng thời gian nặng nề nhất sau chia tay

Hình ảnh trung tâm của album là chiếc giường, nơi Đạt G cho rằng con người dễ đối diện rõ nhất với cảm xúc khi đêm xuống. Từ những lần mất ngủ, cuộc gọi không được hồi đáp đến quá trình tự cân bằng sau tổn thương, tất cả đều được đưa vào album như những lát cắt của một mối quan hệ đã qua. Nam ca sĩ cũng xem mỗi ca khúc là một “tư thế nằm” khác nhau, để người nghe có thể tìm thấy sự đồng cảm trước khi đi ngủ.

Sau chương Ác, hai phần Mộng và Đẹp sẽ được Đạt G giới thiệu trong thời gian tới

Sau chương Ác , hai phần Mộng và Đẹp sẽ được Đạt G giới thiệu trong thời gian tới. Chương Mộng tiếp nối bằng những kỷ niệm, sự tiếc nuối và các câu hỏi chưa có lời giải. Đây là phần đào sâu suy nghĩ của một người chưa thể hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ cũ. Đến chương Đẹp , câu chuyện chuyển sang màu sắc nhẹ hơn, khi nhân vật bắt đầu nhìn lại tổn thương với tâm thế bình tĩnh. Khán giả đang chờ đợi hai phần Mộng và Đẹp để biết hành trình hậu chia tay sẽ được Đạt G khép lại theo cách nào.

Ảnh: FBNV