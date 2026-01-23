Nam ca sĩ từ bỏ Hàn Quốc về nước: “Tôi tự hào nguồn cội Việt Nam”

Ngày 22/1, CONGB chính thức phát hành EP CONGBDAY và MV Nhớ Em 8 Lần, đánh dấu chiến dịch debut tại Việt Nam.

Sau thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và góp mặt trong nhiều chương trình đình đám châu Á, việc tham gia Anh Trai Say Hi đã mở ra cột mốc quan trọng, đưa CONGB bước vào hành trình ca hát chuyên nghiệp trong nước.

CONGB

Dự án âm nhạc đầu tiên của CONGB liên tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ người hâm mộ.

Single Bài Hát Này Dành Riêng Cho Mình Em kết hợp cùng buitruonglinh ra mắt vào ngày 4/1 vừa qua đạt thành tích nhạc số ấn tượng như Top 1 iTunes, Top 3 Trending Music YouTube, Top 2 ZingMP3 và lọt Top Trending TikTok. Xuyên suốt thời gian này, fanclub UNICONG cũng tổ chức hàng loạt hoạt động để chúc mừng CONGB debut.

Đáp lại tình cảm của các fan, CONGB chuẩn bị rất chỉn chu cho dự án mới bao gồm EP CONGBDAY với 5 ca khúc, 2 MV, đĩa CD vật lý với concept sáng tạo, chuỗi sự kiện giao lưu dày đặc Fanmeeting, Fansign, Fancall. Phiên bản đĩa CD vật lý của EP CONGBDAY vừa mở đặt trước 5 ngày đã cán mốc hơn 6500 bản, đồng thời ghi nhận hơn 95.950 lượt truy cập nền tảng và đặt hàng của khán giả đến từ 12 quốc gia.

EP CONGBDAY mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, đúng với hình tượng đáng yêu và tràn đầy năng lượng tích cực của CONGB từ trước đến nay.

EP mở màn bằng bản Pop sôi động Nhớ Em 8 Lần, được CONGB kết hợp cùng Mason Nguyễn và TEZ. Đến Vitamin C - ca khúc mang âm hưởng R&B nhẹ nhàng, giúp CONGB thể hiện khả năng luyến láy uyển chuyển. Sweet Love lại là một bản tình ca ngọt ngào, “nịnh tai” bởi tiết tấu rộn ràng. Tiếp đó là Bài Hát Này Dành Riêng Cho Mình Em - ca khúc lắng đọng nhất EP do chính CONGB tự sáng tác. Cuối cùng, Ngôi Sao Hy Vọng khép lại EP bằng lời ca đẹp đẽ, chân thành mà CONGB muốn gửi đến những người đã luôn dõi theo hành trình của nam ca sĩ.

Single Nhớ Em 8 Lần không chỉ có màn góp giọng của Mason Nguyễn và TEZ mà MV cũng quy tụ dàn Anh Trai hùng hậu.

Các nghệ sĩ BIGDADDY, buitruonglinh, Mason Nguyễn, TEZ, Dillan Hoàng Phan, Sơn.K, Đỗ Nam Sơn đã xuất hiện trong MV Nhớ Em 8 Lần, cùng CONGB tạo nên món quà đặc biệt cho người hâm mộ. CONGB vào vai một anh chàng đang tương tư một cô gái, còn các Anh Trai khác đóng vai trò “quân sư” vừa cổ vũ, vừa tìm mọi cách giúp CONGB tiến tới bày tỏ tình cảm. Đồng thời, CONGB cũng khoe vũ đạo lôi cuốn, phóng khoáng qua MV Nhớ Em 8 lần.

Nói về dự án debut chính thức tại Việt Nam, CONGB chia sẻ: “Ai cũng mong sản phẩm khi ra mắt được công chúng đón nhận và đạt thứ hạng cao, nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là âm nhạc ấy phải thuyết phục được chính mình trước tiên. Khi thật sự hài lòng và tự tin với những gì tạo ra, tôi mới có thể mang trọn vẹn cảm xúc đó đến khán giả.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nhạc và không ngừng cống hiến cho âm nhạc. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc đã được ấp ủ từ rất lâu. Tôi rất hy vọng khán giả sẽ ủng hộ và tiếp tục theo dõi hành trình sắp tới của CONGB”.

CONGB bày tỏ: “Niềm tự hào về nguồn cội Việt Nam luôn hiện hữu trong tôi, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc khát khao chinh phục khán giả quê nhà.

Chính mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với công chúng trong nước đã khiến tôi quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình khẳng định tên tuổi và mang đến cho khán giả hình ảnh trọn vẹn, chân thật nhất về CONGB - cả trong âm nhạc lẫn con người”.