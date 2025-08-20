Nam ca sĩ sở hữu biệt thự từ Việt Nam tới Hungary: Mắc bệnh lạ, 2 lần phẫu thuật, hôn nhân viên mãn tuổi 42

Đăng Khôi sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh từng đoạt giải "Nam ca sĩ trẻ triển vọng" Làn Sóng Xanh 2007. Anh phát hành 10 album và sở hữu nhiều ca khúc hit như: Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh, Chiếc lá tình yêu...

Khi sự nghiệp đang lên thì Đăng Khôi gặp biến cố sức khỏe, phải rút lui khỏi sân khấu. Trong chương trình "The Khang show" nam ca sĩ từng hé lộ năm 2011 anh phát hiện mình bị bệnh lạ về tai, phải phẫu thuật vì tình trạng nghiêm trọng, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Biến cố ập đến bất ngờ, nam ca sĩ cũng phải bỏ hết mọi thứ để chạy chữa. Anh thừa nhận bản thân rơi vào tình trạng mặc cảm nên không lộ diện trước công chúng trong một thời gian dài.

Đăng Khôi đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn vào năm 2011 và 2020. Hiện tại, anh đã lạc quan hơn dù bên tai phẫu thuật chỉ hồi phục được một nửa.

"Trong giai đoạn sinh tử, tôi quyết định lập gia đình, tìm thấy chân ái cuộc đời là bà xã Thủy Anh và các con. Ngoài ra, khi ngừng ca hát, tôi rẽ hướng kinh doanh, mang lại nguồn tài chính tốt", Đăng Khôi chia sẻ trong chương trình.'

Đăng Khôi trở lại sân khấu ở tuổi ngoài 40 với chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Đăng Khôi kết hôn với cựu hot girl Thủy Anh vào năm 2013 và có hai con trai là Đăng Khang, Đăng Anh. Sau 12 năm bên nhau, cặp đôi vẫn tận hưởng hôn nhân viên mãn, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên các con.

Nam ca sĩ từng nói, sự tôn trọng, thấu hiểu giúp anh và vợ vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống để giữ hôn nhân bền chặt.

Nam ca sĩ từng viết về bà xã trong ngày sinh nhật của cô trên Facebook cá nhân: "Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao khó khăn và chồng tin rằng những năm tháng rạng rỡ, hạnh phúc hơn nữa đang chờ đợi phía trước.

Chồng trân trọng từng khoảnh khắc mình bên nhau và thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình một người vợ tuyệt vời đến thế. Chúc vợ luôn xinh đẹp, trẻ trung, yêu đời và mãi là công chúa để chồng bảo vệ".

Không chỉ hôn nhân viên mãn, nam ca sĩ còn được biết đến là một đại gia của showbiz Việt. Báo Tri Thức & Cuộc sống đưa tin, 10 năm nghỉ ca hát và tập trung kinh doanh khiến Đăng Khôi sở hữu hữu khối tài sản khủng từ bất động sản đến xe hơi sang trọng.

Năm 2023, vợ chồng Đăng Khôi tậu căn hộ sang trọng, view triệu đô ở Budapest (Hungary). Ngôi nhà đối diện là tòa nhà Quốc hội Hungary, trước mặt là khúc đẹp nhất của dòng sông Danube.

Hiện, gia đình nam ca sĩ sống trong căn biệt thự rộng 300m2 ở khu Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM). Căn biệt thự của anh rộng tới 300 m2, 2 mặt tiền, trị giá khoảng 2 triệu đô.

Năm 2020, anh cũng từng mua tặng vợ căn biệt thự ở Phú Quốc làm quà kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Căn biệt thự này của nam ca sĩ từng được trả giá 50 tỷ nhưng anh từ chối bán vì đó là quà cho vợ.

Cơ ngơi của nam ca sĩ tại Hungary.

Và tại Phú Quốc.

Biệt thự 2 mặt tiền mà gia đình nam ca sĩ đang ở tại quận 7, TPHCM.

Ngoài bất động sản, Đăng Khôi cũng sở hữu nhiều xe sang, đồ hiệu. Năm 2022, anh tặng vợ chiếc Mercedes S500 phiên bản mới nhất màu đen ánh đỏ, giá lăn bánh 6,5 tỷ đồng.

Nói về cơ ngơi đồ sộ, Đăng Khôi từng chia sẻ trên báo Thể thao Văn hóa: "Có thể là vì ông trời thương vợ chồng mình, đi lên từ hai bàn tay trắng. 10 năm trước còn ở căn nhà tập thể quận 1 thuê có 3 triệu đồng/tháng, rồi mua được căn nhà đầu tiên rộng có 20m2 và sinh bé Ken đầu lòng ở đó.

Vợ chồng mình luôn khao khát ở nơi đất khách quê người, mình phải có 1 tổ ấm để an cư lạc nghiệp. Cứ chăm chỉ làm việc tích góp quên ngày tháng, có những lúc vất vả tiêu còn không dám tiêu nữa. Và cái gì đến cũng sẽ đến, điều gì cũng có cái giá của nó".

Nói về sự giàu có của mình, nam ca sĩ sinh năm 1983 khẳng định, vợ chồng anh không mua nhà để chứng minh mình giàu có. Anh cho rằng, đó là cách anh tích lũy cho gia đình, con cái để phòng lúc biến cố cuộc sống thì không phải đau đầu vì tiền.

Hiện tại, ở tuổi 42, Đăng Khôi còn quay lại với âm nhạc qua chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” và nhận được sự đón nhận của khán giả. Giọng hát của nam ca sĩ được nhận xét vẫn ấm áp, ngọt ngào dù anh có nhiều năm vắng bóng sân khấu.