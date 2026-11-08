Nam ca sĩ SN 1968 nói thẳng với Như Quỳnh sau 20 năm cắt đứt quan hệ

"Tôi chấp nhận, chịu đựng và tha thứ để đem những gì tích cực nhất đến với nhau" – Kỳ Anh nói.

Mới đây, tại chương trình Music Story, danh ca Như Quỳnh đã chia sẻ về giai đoạn cắt đứt quan hệ do hiểu lầm, giận dỗi và cơ duyên nối lại với ca sĩ Kỳ Anh sau 20 năm.

Cô nói: "Chúng tôi cũng có giận nhau, không nói chuyện nên giãn nhau ra dù hai anh em tôi thương nhau lắm còn từng ở chung một mái nhà. Anh Kỳ Anh nấu ăn rất ngon, là người vô cùng tình cảm, tâm hồn phơi phới, lại dịch lời nhạc rất hay.

Có nhiều bài nhạc Hoa được anh Kỳ Anh dịch qua lời Việt rồi gửi cho tôi hát".

Ca sĩ Kỳ Anh cũng chia sẻ: "Tôi đang có nhiều cảm xúc lắm. Trong cuộc sống này không ai hoàn hảo.

Đôi khi cái tôi của mình to quá nên gây chuyện rồi gây hiểu lầm với nhau, giận nhau. Tôi và Như Quỳnh là như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ là rời nhau ra chứ không phải ghét nhau.

Bản thân tôi trong cuộc sống cũng làm nhiều người buồn lắm. Nhưng khi nhìn lại, tôi chấp nhận, chịu đựng và tha thứ để đem những gì tích cực nhất đến với nhau. Đó là nguyên tắc của tôi sau 20 năm gặp lại Như Quỳnh.

Tôi và Như Quỳnh rất thân với nhau, tôi thân với cả gia đình Như Quỳnh. Tôi còn gọi mẹ Như Quỳnh là cô Út.

Trước khi mẹ Như Quỳnh mất, tôi có nhiều bận rộn và cũng đang giận Như Quỳnh vì hiểu lầm nên khi cô Út gọi điện, tôi không bao giờ bắt máy. Sau này cô Út đi rồi tôi mới hối hận. Tôi muốn sửa lỗi lầm này của mình với Như Quỳnh.

Tôi luôn nói với người bạn đời của mình rằng, sau khi lo liệu xong mọi công việc, để mọi chuyện ổn định nhất, tôi sẽ đi tìm Như Quỳnh để xin lỗi.

Như Quỳnh vừa là người em gái, vừa là người tôi nợ ân tình, nợ nhiều thứ trong cuộc sống".

Như Quỳnh thốt lên: "Anh Kỳ Anh nói quá rồi, không đến mức nợ như vậy đâu. Chắc là cái duyên ông trời kết nối chúng ta lại với nhau nên mới gặp lại được nhau, cùng có buổi trò chuyện tại đây với Trác Thúy Miêu như thế này. Không ngờ chúng ta lại gặp lại được nhau".

Kỳ Anh nói thêm: "Đúng là cái số. Tôi thường đi chơi với một người em của Như Quỳnh. Hai anh em đi chơi qua lại rồi kết nối kiểu gì lại gặp được Như Quỳnh".

Được biết, ca sĩ Kỳ Anh cũng mới về nước để tham gia một số chương trình ca nhạc cùng Như Quỳnh.