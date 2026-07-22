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Nam ca sĩ sang Campuchia: "Sang đến đây vẫn có người nhận ra tôi"

Tùng Ninh
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"Vậy là dịp tới tôi sẽ phải quay lại Campuchia làm một show nhạc, hát cho mọi người nghe" – Quách Tuấn Du nói.

Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du đã chia sẻ những khoảnh khắc anh đi du lịch tại Campuchia. Đang đi trên đường phố Campuchia, Quách Tuấn Du bất ngờ gặp một người Việt chạy tới chào hỏi mình.

Nam ca sĩ sang Campuchia hô to: "Việt Nam muôn năm!" - Ảnh 1.

Quách Tuấn Du và chủ quán người Việt

Nam ca sĩ thốt lên: "Trời ơi, sang đến đây vẫn có người nhận ra tôi, vui quá! Cứ tưởng không ai biết tôi, ai ngờ vẫn có người biết tôi, phải bắt tay một cái mới được". Điều này cho thấy, tên tuổi Quách Tuấn Du khá nổi tiếng và lan rộng trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi.

Tiếp đó, Quách Tuấn Du đi ăn thì bất ngờ được dẫn tới một nhà hàng ốc do người Việt làm chủ. Ở nhà hàng này có rất nhiều người Việt làm việc và tới ăn uống.

Quách Tuấn Du một lần nữa bất ngờ thốt lên: "Tôi đâu biết đây là quán Việt Nam đâu, có một người dân địa phương chỉ cho tôi nên tôi tới. Ai ngờ đâu bước vào quán gặp toàn đồng hương người Việt, từ nhân viên tới khách luôn, vui quá!

Chủ quán ở đây là chị Liên, quê ở Sài Gòn nhưng qua Campuchia làm ăn. Khách đến đây hầu hết là người Việt mình và cả người Campuchia nữa. Mọi người rất thích ăn ốc ở đây. Toàn bộ đồ của quán đều là món Việt Nam mình hết".

Nam ca sĩ sang Campuchia hô to: "Việt Nam muôn năm!" - Ảnh 2.

Nói rồi, Quách Tuấn Du tới tay bắt mặt mừng với chủ quán người Việt một cách thân thiện, thắm nồng tình đồng hương. Anh cười nói liên tục với nhau, không hề có khoảng cách giữa nghệ sĩ nổi tiếng với khán giả.

Quách Tuấn Du còn hứa hẹn: "Vậy là dịp tới tôi sẽ phải quay lại Campuchia làm một show nhạc, hát cho mọi người nghe. Lần này tôi qua chơi thôi vì không biết có nhiều người Việt ở đây đến thế.

Bữa giờ tôi đi ngoài đường phố gặp nhiều người Việt lắm. Có người cùng quê An Giang với tôi luôn. Tôi vào đây mà cảm thấy ấm áp tình đồng hương quá, không hề lạc lõng chút nào".

Ăn xong, Quách Tuấn Du còn cao hứng hát tặng chủ quán và các khách hàng bài Nối vòng tay lớn, hát không nhạc nhưng rất sung và được mọi người xung quanh hò reo. Anh đi từng bàn hỏi thăm, chúc tụng mọi người và còn hô to: "Việt Nam muôn năm".

Hành động của Quách Tuấn Du khiến nhiều khán giả thích thú.

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Tags

Campuchia

Việt Nam

sao Việt

Ốc

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