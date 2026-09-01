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Nam ca sĩ quê Hà Nội ngắt hoa ở Mỹ tặng người yêu: "Nhân ngày anh yêu em"

Tùng Ninh
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"Anh tặng em nhân ngày anh yêu em! I love you!" – Cao Thái Sơn nói.

Vừa qua, ca sĩ Cao Thái Sơn đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cuộc sống thường ngày của anh ở Mỹ.

Cao Thái Sơn ngắt hoa tặng người yêu ở mỹ nhân ngày anh yêu em - Ảnh 1.

Theo nội dung clip, Cao Thái Sơn đội nón lá Việt Nam mang rổ ra vườn rau trước nhà để hái. Anh chia sẻ: "Đây là vườn rau của tôi. Ở đây có rất nhiều rau thơm. Trời ơi, nhiều quá! Cứ khi nào trời mưa là tôi lại ra đây hái rau vào ăn, hái quá trời hái vì quá nhiều rau mọc lên.

Rau này mà ăn với mấy món gỏi, món cuốn, bánh tráng cuốn cá nướng, thịt heo… thì ngon bá cháy luôn. Đây nguyên một vườn rau tôi tự trồng, rau gì cũng có.

Mọi người nhìn đi, cảnh ở đây hơi bị đẹp, cả một vườn rau xanh mướt rộng thênh thang trước cửa nhà tôi. Nhất luôn!

Còn gì thú vị bằng việc buổi sáng sớm được ra vườn hái rau như thế này. Đã quá trời!

Cao Thái Sơn ngắt hoa tặng người yêu ở mỹ nhân ngày anh yêu em - Ảnh 2.

Bên cạnh vườn rau còn là vườn hồng nữa. Để tôi cho mọi người xem cây hồng nhà tôi trổ hoa quá trời hoa, đỏ rực cả một góc trời. Để tôi ngắt một cành tặng người yêu".

Nói rồi, Cao Thái Sơn hái một cành hoa hồng tặng cho người quay clip giấu mặt và bày tỏ: "Anh tặng em nhân ngày anh yêu em! I love you!".

Hành động này của Cao Thái Sơn khiến khán giả vô cùng tò mò. Ai cũng muốn biết xem ngươi yêu giấu mặt của Cao Thái Sơn là ai.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống đầy yên bình, thuần Việt của Cao Thái Sơn ở Mỹ.

Ở tuổi ngoài 40, Cao Thái Sơn tận hưởng cuộc sống viên mãn, tự do về tài chính nhờ sở hữu khối tài sản lớn gồm nhiều bất động sản giá trị và xe sang. Bên cạnh công việc ca hát và đầu tư, anh dành nhiều tâm sức chuyển hướng sang lối sống thanh tịnh, thực hành ăn chay chữa lành và mở nhà hàng chay Tâm Tâm tại TP.HCM. Lối sống hướng về thực vật giúp nam ca sĩ giữ vững tinh thần hiền hòa, tích cực và tràn đầy năng lượng tươi trẻ.

Anh coi ẩm thực chay và âm nhạc là phương tiện gieo duyên lành, mang lại sự bình yên cho bản thân lẫn cộng đồng. Hiện tại, giọng ca Con đường mưa hài lòng với nhịp sống chậm rãi, cân bằng giữa kinh doanh, nghệ thuật và niềm hạnh phúc chăm sóc con trai nhỏ.

"Tôi nghèo, nhà nhỏ vậy thôi nhưng ăn bào ngư Úc, thịt bò Úc"
Tags

Cao Thái Sơn

Mỹ

trồng rau

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

nhà cao thái sơn

Ăn chay

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