Nam ca sĩ ở quê lên TP.HCM: "Cả đời này tôi biết ơn anh Đàm Vĩnh Hưng"

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Châu Ngọc Hiếu - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín như Tiếng Hát Truyền Hình, Việt Nam Idol, Ai Sẽ Thành Sao, Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018, Người Kể Chuyện Tình 2020…

Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ đã chia sẻ về sự nghiệp đầy khó khăn của mình khi từ quê lên TP.HCM và cơ duyên gặp được Đàm Vĩnh Hưng để được đàn anh giúp đỡ, thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Anh nói: "Một trong những dấu mốc quan trọng giúp tôi được khán giả biết đến nhiều hơn là khi tôi tham gia một chương trình âm nhạc và trở thành học trò của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Dương Triệu Vũ. Đây không chỉ là cơ hội để tôi thể hiện giọng hát mà còn là bước ngoặt giúp tôi học hỏi nhiều hơn về nghề.

Tôi thực sự biết ơn anh Đàm Vĩnh Hưng vì anh không chỉ cho tôi nhiều lời khuyên quý giá, mà còn tạo điều kiện để tôi đi diễn cùng. Nhờ anh Đàm Vĩnh Hưng mà tôi có show, được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp trước đông đảo khán giả, có thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm biểu diễn, điều mà trước đó tôi chưa từng chạm tới. Cả đời này tôi biết ơn anh Đàm Vĩnh Hưng.

Đến năm 2020, tôi tham gia chương trình Người Kể Chuyện và được nhiều người biết đến, bắt đầu nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Nhờ đó, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo ổn định và được gia đình ủng hộ.

Trước đó, gia đình tôi từng lần khuyên tôi về quê để có cuộc sống ổn định vì thấy con trai vất vả cứ đi rồi lại về. Song, sau nhiều năm lì lợm với nghề, cuối cùng những nỗ lực của tôi cũng bắt đầu được đền đáp. Khi chứng kiến những thành quả từ sự kiên trì của tôi, gia đình dần chấp nhận và tin tưởng lựa chọn của tôi.

Một bước ngoặt khác trong cuộc sống của tôi là trở thành cha. Hiện tại, tôi có một cô con gái khoảng một tuổi. Sự xuất hiện của con khiến cuộc sống của tôi thay đổi đáng kể.

Trước đây, tôi có thể đi diễn xa nhiều ngày mà không bận tâm quá nhiều, thì bây giờ, tôi hạn chế nhận show xa. Phần lớn thời gian, tôi chỉ biểu diễn tại TP.HCM hoặc đi tỉnh trong thời gian ngắn rồi trở về ngay.

Việc làm cha cũng khiến tôi trưởng thành hơn. Từ một người có phần vô tư, tôi trở nên lo lắng, suy nghĩ xa hơn cho tương lai để đảm bảo cho cuộc sống của con.

Từ khi có con, tôi không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui, mà còn là cách để lưu giữ những kỷ niệm đáng quý".