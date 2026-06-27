Nam ca sĩ nổi tiếng cả nước đi hát 20 năm chưa 1 lần lộ tin hẹn hò, đồng nghiệp "cực kỳ thất vọng"

Khán giả "cầu trời" cho ca sĩ này dính tin hẹn hò một lần.

Idol duy nhất fan mong mỏi bị bóc tin hẹn hò

Chuyện hẹn hò của Daesung (BIGBANG) dở khóc dở cười vì người hâm mộ mong mãi vẫn không thành sự thật. Mới đây nhất, nam ca sĩ lại khiến MXH "rúng động" bởi tốc độ phủ nhận hẹn hò nhanh hơn chớp. Rạng sáng 22/6/2026, mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại cảnh Daesung ngồi cạnh Heo Youngji (KARA) và có nhiều tương tác thân thiết khi cùng theo dõi concert của MAMAMOO.

Ngay lập tức, hàng loạt bài đăng "đẩy thuyền" xuất hiện, khiến không ít người tin rằng "thánh ế" nổi tiếng của Kpop cuối cùng cũng đã tìm được một nửa của mình sau gần hai thập kỷ hoạt động. Điều khiến câu chuyện càng trở nên hài hước là tốc độ phản hồi của công ty quản lý. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi loạt ảnh lan truyền, ngay trong trưa 22/6/2026, phía công ty quản lý Daesung đã phát đi thông báo chính thức: "Daesung và Heo Youngji quen biết nhau qua chương trình YouTube Zip Daesung. Cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết, thông tin hẹn hò hoàn toàn không có thực."

Daesung và Youngji (KARA) dính tin hẹn hò nhưng đã bị phủ nhận "trong một nốt nhạc"

Thông báo dứt khoát khiến người hâm mộ chưa kịp vui mừng vì thần tượng có dấu hiệu "thoát ế" đã phải nhanh chóng quay về trạng thái... thất vọng.

Điểm gây cười nhất lại đến từ chính các thành viên BIGBANG. Trong chia sẻ với truyền thông, Daesung tiết lộ Taeyang mới là người sốt sắng nhất trong chuyện tình cảm của cậu em. Mỗi khi Daesung có dịp hợp tác với một nữ nghệ sĩ trên chương trình YouTube Zip Daesung, Taeyang đều lập tức vào vai "ông mai". Sự nhiệt tình của Taeyang khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều bình luận đùa rằng thành viên đã lập gia đình của BIGBANG còn sốt ruột với chuyện yêu đương của Daesung hơn chính nhân vật chính.

Trong khi đó, G-Dragon cũng góp vui. Sau khi tin đồn xuất hiện, nam ca sĩ nhắn vào nhóm chat BIGBANG để cập nhật tình hình. Đến khi Daesung đăng clip đính chính, G-Dragon còn để lại bình luận ngắn gọn nhưng gây bão: "Thất vọng thật đấy." Phản ứng hài hước của hai người anh khiến câu chuyện vốn đã vui nay càng trở thành đề tài được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

G-Dragon "thất vọng" vì cậu em vẫn chưa hẹn hò

Biệt danh "thánh ế" hay "người độc thân vĩnh cửu" của Kpop gắn liền với Daesung suốt gần 20 năm không phải ngẫu nhiên. Kể từ khi debut cùng BIGBANG năm 2006, Daesung là thành viên duy nhất chưa từng dính bất kỳ tin đồn hẹn hò nghiêm túc nào. Trong khi G-Dragon nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông với đời tư, Taeyang có chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm trước khi kết hôn cùng Min Hyo Rin, thì Daesung gần như là "vùng an toàn" tuyệt đối.

Suốt hai thập kỷ, anh chưa từng bị ghi lại khoảnh khắc thân mật đáng ngờ với bất kỳ cô gái nào ngoài đời. Ngay cả Dispatch - "hung thần" của các cặp đôi Kbiz cũng chưa từng công bố hình ảnh hẹn hò nào liên quan đến Daesung.

Nếu nhiều fandom luôn lo lắng mỗi khi thần tượng dính tin đồn tình cảm, thì người hâm mộ BIGBANG lại nhiều lần công khai mong truyền thông "khui" được bạn gái của Daesung

Điều đặc biệt là cộng đồng V.I.P lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược với tâm lý thường thấy của fan Kpop. Nếu nhiều fandom luôn lo lắng mỗi khi thần tượng dính tin đồn tình cảm, thì người hâm mộ BIGBANG lại nhiều lần công khai mong truyền thông "khui" được bạn gái của Daesung. Trên các diễn đàn, không ít fan hài hước nói rằng họ sẵn sàng mở tiệc ăn mừng nếu một ngày tên Daesung xuất hiện trên mặt báo vì chuyện yêu đương thay vì các màn tấu hài quen thuộc.

Sự nghiệp đỉnh cao của "Quý bà Smell"

Ra mắt cùng BIGBANG năm 2006, Daesung đảm nhận vai trò giọng ca chính với chất giọng dày, nội lực và giàu cảm xúc. Anh góp phần tạo nên hàng loạt bản hit làm nên tên tuổi nhóm như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang hay Still Life.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Daesung còn xây dựng sự nghiệp solo thành công tại Nhật Bản dưới nghệ danh D-Lite. Nam ca sĩ phát hành nhiều album đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng Oricon, đồng thời tổ chức hàng loạt tour diễn cháy vé tại các sân vận động mái vòm, khẳng định sức hút riêng ở một trong những thị trường âm nhạc lớn nhất châu Á.

Ra mắt cùng BIGBANG năm 2006, Daesung đảm nhận vai trò giọng ca chính với chất giọng dày, nội lực và giàu cảm xúc

Không chỉ được đánh giá cao về giọng hát, Daesung còn là gương mặt quen thuộc của các chương trình giải trí nhờ khả năng ứng biến tự nhiên cùng khiếu hài hước đặc trưng. Anh từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua show thực tế đình đám Family Outing, trở thành một trong những idol được khán giả đại chúng yêu mến nhất.

Nhắc đến Daesung, nhiều khán giả còn nhớ ngay biệt danh "Quý bà Smell" - một trong những hình tượng parody nổi tiếng nhất lịch sử Kpop. Biệt danh này bắt nguồn từ Secret Big Bang năm 2011, phiên bản nhái lại bộ phim truyền hình đình đám Secret Garden. Trong đó, Daesung hóa thân thành người mẹ giàu có, quyền lực của Kim Joo Won do G-Dragon thủ vai.

Daesung luôn hài hước, tích cực trên sân khấu. Anh nổi tiếng quốc dân ở Hàn Quốc và Nhật Bản

Với tạo hình tóc uốn cầu kỳ, trang phục sang trọng cùng biểu cảm sắc sảo, Daesung liên tục vuốt tóc, trợn mắt rồi ngân nga từ tiếng Anh "Smell~" như một cách chê bai "mùi nghèo khổ" của nữ chính. Màn diễn xuất quá duyên dáng nhanh chóng trở thành hiện tượng, giúp "Quý bà Smell" sống mãi trong ký ức người hâm mộ suốt hơn một thập kỷ. Đến nay, mỗi khi Daesung có những khoảnh khắc điệu đà hay tung hứng hài hước, người hâm mộ vẫn gọi anh bằng biệt danh thân thương này.

Daesung cũng có mối duyên đặc biệt với khán giả Việt Nam. Tháng 7/2024, anh tổ chức đêm diễn thuộc chuỗi D's ROAD Asia Tour tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), thu hút lượng lớn người hâm mộ và tạo nên bầu không khí fanchant bùng nổ. Chỉ chưa đầy một năm sau, Daesung tiếp tục giữ lời hứa quay trở lại Việt Nam với D's WAVE Asia Tour. Đêm diễn ngày 3/5/2025 một lần nữa kín chỗ, mang đến cho khán giả những ca khúc solo cùng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của BIGBANG.

Daesung cũng có mối duyên đặc biệt với khán giả Việt Nam

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi BIGBANG kỷ niệm 20 năm hoạt động. Tháng 4 vừa qua, nhóm tạo nên cơn sốt toàn cầu với sân khấu tái hợp tại Coachella. Theo kế hoạch, BIGBANG sẽ khởi động world tour vào tháng 8 tại Hàn Quốc trước khi đến Hà Nội với hai đêm diễn liên tiếp vào ngày 24 và 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây được xem là một trong những sự kiện được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi nhất trong năm, đồng thời đánh dấu màn trở lại của Daesung cùng các thành viên sau hành trình hai thập kỷ đầy dấu ấn của BIGBANG.