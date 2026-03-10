Nam ca sĩ nổi tiếng bí mật lấy vợ, 6 năm sau mới công khai là ai?

Tối ngày 8/3, ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố chuyện anh đã có vợ 6 năm qua. Chia sẻ của nam ca sĩ lập tức gây chú ý cho công chúng. Vậy Hoàng Dũng là ai?

Hoàng Dũng tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Dũng, sinh năm 1995, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Anh từng đoạt ngôi Á quân Giọng hát Việt 2015 và lọt top 10 cuộc thi Bài hát hay nhất năm 2016.

Hoàng Dũng ghi dấu ấn với loạt ca khúc viết về tình yêu như: Đôi lời tình ca, Nàng thơ, Đi đâu để thấy hoa bay, Đôi mươi… và được khán giả ưu ái gọi là “Hoàng tử tình ca” của nhạc Việt.

Năm 2020, anh phát hành album phòng thu đầu tay mang tên 25. Bên cạnh đó, Hoàng Dũng cũng tham gia sáng tác nhạc cho một số bộ phim điện ảnh như: Tao không xa mày (2017), Mùa viết tình ca (2018) và 100 ngày bên em (2018).

Năm 2025, anh tổ chức concert ở Hà Nội cả TPHCM, thu hút hàng ngàn khán giả. Album “Xoay tròn” của anh cũng góp mặt trong đề cử Nam ca sĩ của năm tại giải Cống Hiến 2026, công bố hôm 5/3.

Về chuyện tình cảm, theo lời nam ca sĩ thì anh gặp bà xã năm 25 tuổi tại Hà Nội. Tờ Vnexpres viết, Hoàng Dũng tổ chức đám cưới ngày 6/1/2020 trong không gian khá riêng tư, chỉ mời một số bạn bè thân thiết.

Sau đám cưới, vợ anh ở nhà lo nội trợ và hỗ trợ chồng trên con đường sự nghiệp.

“Chính em thắp giấc mơ làm concert cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp”, nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoàng Dũng không ngại bày tỏ, anh yêu và hãnh diện về người bạn đời của mình: “Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy anh dần "ngoan" và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp”.

Nam ca sĩ dành những lời có cánh cho vợ mình nhân ngày 8/3 và cũng là ngày anh quyết định công khai cô với công chúng.

“Hôm nay là quốc tế phụ nữ, anh muốn khoe cho mọi người thấy người phụ nữ bên cạnh anh tuyệt vời như thế nào. Từ trước tới giờ anh cũng đâu có giấu nhỉ, chỉ là điều đẹp đẽ cần lúc thích hợp để nói ra thôi”, Hoàng Dũng viết.

Mới đây, nam ca sĩ trả lời trên báo Dân Trí về chuyện tình cảm của mình. Anh nói, bà xã anh tên Khánh Linh, không hoạt động trong showbiz nhưng nhiều năm qua luôn âm thầm làm hậu phương cho anh.

Nam ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ: “Khánh Linh giúp tôi sống mềm mại hơn, nhìn đời dịu dàng hơn và hiểu rõ những điều mình cần”.

Theo nam ca sĩ, vợ anh còn là người đồng hành trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. “Khi tôi mệt, cô ấy biết. Khi tôi cần tĩnh lặng, cô ấy cũng hiểu. Những điều ấy thật sự không dễ tìm”, anh bày tỏ trên báo Dân Trí.