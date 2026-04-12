Nam ca sĩ nói thẳng: "Tôi không tiếc tiền, không ngại chi tiền"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lê Quốc Anh. Tại đây, nam ca sĩ chia sẻ quan điểm về chủ đề "Ai sẽ là người trả tình phí trong một mối quan hệ đang xây dựng".



Lê Quốc Anh

Anh nói thẳng: "Tôi thấy trong bối cảnh hiện đại, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, mạng xã hội dễ khuếch đại vấn đề từ những chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, hình ảnh tình yêu lý tưởng hóa trên phim ảnh, đặc biệt là các tác phẩm Hàn Quốc cũng góp phần tạo nên kỳ vọng mộng mơ về việc được hoàng tử chăm sóc, yêu chiều. Điều này khiến giới trẻ lầm tưởng, ảo mộng, mơ hồ về tình yêu, sống thiếu thực tế.

Nữ quyền ngày nay cũng có nhiều vấn đề tôi thấy lấn cấn. Người ta nói phụ nữ mặc đẹp đi hẹn hò thì mặc nhiên đối phương phải chi trả. Nếu như vậy thì chẳng khác nào là sự trao đổi, đổi chác chứ không còn là tình yêu đúng nghĩa nữa.

Tôi không tiếc tiền, không ngại chi tiền cho người đang tìm hiểu nhưng tôi cần tình cảm và sự tương tác hai chiều. Mức độ sẵn sàng trong một mối quan hệ phụ thuộc vào việc mỗi người và cần được cảm nhận qua thời gian thay vì những đánh giá vội vàng.

Khi mình đã chấp nhận bước vào một mối quan hệ có trách nhiệm thì bản thân phải có sự chuẩn bị sẵn sàng. Với tôi, nếu đã bắt đầu tôi sẽ chuẩn bị để có trách nhiệm hơn trong mối quan hệ đó.

Đàn ông trả tiền là điều bình thường, tôi không đặt nặng việc đối phương phải đáp lại ngay lập tức. Tôi mời một bữa ăn thì bạn có thể mời lại một ly nước vài chục nghìn thôi, tôi cũng thấy vui rồi. Điều quan trọng là trong suy nghĩ của bạn ấy vẫn có sự chia sẻ, vẫn muốn đồng hành cùng mình".

Với sự nhạy cảm của các bạn trẻ, hoàn toàn có thể nhận ra rằng trong một mối quan hệ, chuyện trả tiền là vì trục lợi hay xuất phát từ sự thấu hiểu, chia sẻ đúng nghĩa.

Tôi nghĩ, mỗi người cần bình tĩnh để nhìn thấu bản chất vấn đề, tránh sa đà vào những chi tiết vụn vặt. Việc xây dựng một mối quan hệ bền vững, hạnh phúc phụ thuộc vào sự thấu hiểu và lựa chọn đúng đắn. Có những mối quan hệ đáng để giữ và cũng có những mối quan hệ nên buông. Nếu không dứt khoát, cứ cố ở lại, thì chỉ khiến cả hai dằn vặt, tổn thương nhau mãi".

Ca sĩ Lê Quốc Anh là gương mặt trẻ gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và khả năng biến hóa linh hoạt trên sân khấu. Được khán giả biết đến qua chương trình Ca sĩ giấu mặt với danh hiệu Á quân, anh từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong lòng người yêu nhạc Việt qua nhiều bản hit như: Hạnh phúc sum vầy, Yêu yêu yêu,...