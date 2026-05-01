Nam ca sĩ nổi đình đám một thời đi bán cà phê ở phường Tân Định, TP.HCM, hơn 200 người đến ủng hộ

Hoa Bay
"Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thưởng thức, góp ý", nam ca sĩ nổi đình đám một thời chia sẻ.

Đầu tháng 5, ca sĩ Đan Trường gây chú ý khi chính thức thông báo mở cửa quán cà phê tại phường Tân Định, TP.HCM. Và sau khoảng nửa tháng thông báo, mới đây quán của Đan Trường đã có buổi soft opening (mở bán thử để làm quen với vận hành). Trong ngày đầu tiên mở bán, quán đã đón hơn 200 lượt khách đến trải nghiệm.

Nam ca sĩ bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới những người đã ghé ủng hộ: "Ngày đầu tiên soft opening để làm quen với vận hành, đã đón tiếp hơn 200 khách hàng đầu tiên đến quán trải nghiệm. Đan Trường xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thưởng thức, góp ý và đánh giá để quán có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày, phục vụ mọi người tốt hơn trong thời gian tới".

Đan Trường đứng quầy pha chế.

Một góc trong quán.

Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1976 cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã trực tiếp đến quán, dành tặng những món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm.

Theo thông báo từ nam ca sĩ, trong hai ngày khai trương chính thức, anh sẽ có mặt tại quán để giao lưu cùng khán giả. Cụ thể, Đan Trường sẽ xuất hiện từ 10h đến 14h ngày 23/5 và từ 14h đến 18h ngày 24/5.

Đan Trường tên thật là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976, là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt giai đoạn cuối thập niên 1990 – đầu 2000. Anh ghi dấu ấn với hình ảnh thư sinh, mái tóc bổ luống đặc trưng cùng hàng loạt ca khúc đình đám như Kiếp Ve Sầu, Tình Khúc Vàng, Mãi Mãi Một Tình Yêu...

Ngoài ca hát, Đan Trường còn tham gia diễn xuất, làm giám khảo nhiều chương trình âm nhạc và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì sức hút riêng, thường xuyên biểu diễn trong và ngoài nước.

