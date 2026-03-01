Vợ cũ doanh nhân nói chuyện sau này Đan Trường có vợ mới

Sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mới đây, trong chia sẻ với báo Thanh Niên , vợ cũ Đan Trường đã thẳng thắn nói về khả năng cả hai có thể đi thêm bước nữa trong tương lai, đồng thời tiết lộ cách cô giúp con trai thích nghi với sự thay đổi của gia đình.

Dù đã ly hôn nhưng Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp hiếm có

Theo Thủy Tiên, cô và chồng cũ đều giữ quan điểm văn minh sau đổ vỡ. Nữ doanh nhân nói: "Tôi và anh Trường đều quan niệm: duyên số đưa chúng tôi đến với nhau, và khi duyên hết, chúng tôi vẫn nợ nhau một trách nhiệm lớn lao với con cái.

Không ai biết được một năm hay vài năm sau chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể chúng tôi tái hôn, hoặc mỗi người có một hạnh phúc mới. Nhưng hiện tại, sự bình yên của Thiên Từ là ưu tiên số một.".

Chia sẻ này của vợ cũ Đan Trường cho thấy cả hai không đóng lại cánh cửa hạnh phúc riêng, nhưng vẫn đặt con trai Thiên Từ làm trung tâm.

Hiện tại, ưu tiên số một của cả hai là con trai

Đáng chú ý, nữ doanh nhân còn tiết lộ cách cô chủ động chuẩn bị tâm lý cho con trước khả năng bố có gia đình mới. Cô nói: "Tôi cũng hay đùa với con là "cô kia đẹp hơn hay cô này đẹp hơn", để tập cho bé chuẩn bị tâm lý nếu sau này ba có vợ mới, dần dần bé cũng hiểu.

Nhưng vì khi ở cùng con, tôi và anh Trường cư xử với nhau quá đỗi bình thường như lúc còn là vợ chồng, nên con không cảm thấy nặng nề chuyện hai người đã ly dị.".

Thực tế, mối quan hệ hiện tại giữa Đan Trường và Thủy Tiên được nhiều người nhận xét là hiếm thấy trong showbiz. Sau khi ly hôn vào năm 2021, cả hai vẫn duy trì sự gắn kết chặt chẽ, cùng nhau chăm sóc con trai Mathis Thiên Từ.

Họ xem nhau như tri kỷ, thường xuyên liên lạc và đồng hành trong việc nuôi dạy con. Không những vậy, cặp đôi còn giữ thói quen gặp gỡ, đi chơi cùng con và thậm chí hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc.

Họ coi nhau như tri kỷ

Đan Trường từng chia sẻ rằng dù cả hai không phải là vợ chồng, nhưng vẫn là người thân, cùng hướng đến mục tiêu nuôi dạy con trưởng thành trong tình yêu thương đầy đủ. Anh cũng thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng Thủy Tiên, cởi mở, thân thiết như người một nhà.

Gần đây, nam ca sĩ và vợ cũ còn cùng nhau mở quán cafe ở Mỹ. Trong dịp khai trương, Đan Trường dành nhiều lời khen cho Thủy Tiên, nói cô giỏi kinh doanh và quán xuyến công việc.

Sự văn minh của Đan Trường và Thủy Tiên không chỉ giúp cả hai giữ được mối quan hệ tốt đẹp, mà còn tạo môi trường tích cực cho con trai phát triển.

Nhà di động từ xe quân sự gây chú ý: Đủ tiện nghi, đi 1.600 km khi đầy bình

