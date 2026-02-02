Nam ca sĩ nổi danh hải ngoại "mất tích" 10 năm, U60 sống độc thân ở Mỹ

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng ca sĩ Leon Vũ và diễn viên Hoàng Phi Kha đã tới thăm nhà ca sĩ Thái Tài ở Mỹ. Thái Tài được biết đến là ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 90, chuyên trị dòng nhạc New Wave, cùng thế hệ với Lynda Trang Đài, Trizzie Phương Trinh, Kim Ngân...

Thái Tài

Anh phải xa cha mẹ và đến Mỹ từ năm 7 tuổi, tới 18 tuổi thì tham gia nghệ thuật, làm nhiếp ảnh gia, ca sĩ, diễn viên… Anh từng "mất tích" khỏi làng nhạc suốt 10 năm và trở lại hoạt động mạnh vào năm 2022.

Hiện tại, ca sĩ Thái Tài vẫn sống độc thân ở tuổi U60 tại Mỹ. Thúy Nga và đồng nghiệp tỏ ra vô cùng bất ngờ khi tới thăm nhà nam ca sĩ.

Thái Tài sống trong một căn nhà nhỏ thuộc dạng "mobile home" tại Mỹ (là loại nhà được sản xuất sẵn tại nhà máy, có thể di chuyển, chi phí thấp từ 50 tới 150 nghìn USD và là giải pháp nhà ở phổ biến cho người thu nhập thấp).

Tuy là "moblie home" nhưng nhà Thái Tài vẫn đầy đủ sân vườn, rộng rãi, thoáng mát, bài trí ngăn nắp, gọn gàng. Anh trồng một giàn gấc ở hàng rào, sai trĩu quả, đỏ chót.

Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, vừa vào đã thấy trái, quá trời quá đất. Hôm nay tôi đến nhà anh Thái Tài để lấy gấc về nấu, nhìn cây gấc mà ham quá".

Ngoài gấc, trong vườn còn có cây hồng chín mọng, cây xoài, đào và nhiều loại cây khác. Thái Tài còn đặt một bộ bàn ghế trong vườn để mời khách tới uống trà, ngồi thư giãn.

Anh trồng rất nhiều loại cây khác nhau, xanh mướt mát. Và dù trồng nhiều cây trên diện tích vườn nhỏ, không quá rộng nhưng Thái Tài vẫn sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Vì sống độc thân và ít đi show nên Thái Tài có nhiều thời gian chăm sóc vườn cây của mình. Thúy Nga nhận định: "Anh Tài rất đam mê cây cối và thích trồng cây".

Thái Tài từng chia sẻ: "Sau khi học xong trung học, tôi lên Los Angeles làm việc thì được mấy nhiếp ảnh gia phát hiện ra, cho đi làm người mẫu, đóng phim. Sau đó, tôi học chụp hình rồi theo nghề nhiếp ảnh gia. Một cô bạn tôi thấy vậy liền giới thiệu tôi vào một ban nhạc. Tôi đi hát thấy vui quá nên theo nghề hát tới giờ luôn. Lúc đó tôi khoảng 20 tuổi.

Tôi cứ đi hát như vậy đến một thời điểm thấy mệt mỏi quá nên nghỉ để chữa lành tinh thần cho khỏe lại rồi tới mãi gần đây mới trở lại sân khấu cùng nhóm New Wave".