Nam ca sĩ lấy vợ là mẹ đơn thân có 2 con riêng: "Anh muốn ngoài kia biết, đàn ông chung thủy còn nhiều"

Mới đây, ca sĩ – diễn viên Duy Phước gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tình cảm bên bà xã nhân dịp kỷ niệm 14 năm gắn bó. Anh viết: “Chúng ta đã đi với nhau hơn chục năm... Anh muốn ngoài kia biết rằng đàn ông chung thủy còn nhiều và anh là ví dụ”. Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả.

Duy Phước sinh năm 1992, là con trai của hai nghệ sĩ hài đình đám Duy Phương và Lê Giang. Từ nhỏ, anh đã theo cha đi diễn, sớm làm quen với ánh đèn sân khấu. Trưởng thành, anh hoạt động song song ở lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Duy Phước bên vợ con.

Năm 2011, khi mới vừa tròn đôi mươi, Duy Phước quyết định kết hôn với Trân Châu – người phụ nữ hơn anh 8 tuổi và đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, có hai con riêng. Thời điểm đó, chuyện tình của họ vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác cũng như hoàn cảnh riêng của cô.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Duy Phước tâm sự, anh đến với vợ bằng sự cảm thông và tình yêu chân thành. Khi quyết định xây dựng gia đình, nam ca sĩ chấp nhận chăm lo cho hai con riêng của vợ như con ruột.

Anh từng thẳng thắn cho biết giai đoạn đầu hôn nhân không hề dễ dàng. Cả hai phải đối diện áp lực kinh tế, những va chạm trong cuộc sống và cả định kiến từ bên ngoài. Thậm chí, có lúc mâu thuẫn khiến họ nghĩ đến chuyện buông tay. Tuy nhiên, sau tất cả, Duy Phước và bà xã vẫn chọn ở lại, cùng nhau tháo gỡ từng khúc mắc.

Nam ca sĩ nhiều lần bày tỏ sự trân trọng với bạn đời, cho rằng chính sự hy sinh và tần tảo của vợ đã giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Năm 2021, cặp đôi đón thêm một bé gái chung, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình làm cha mẹ.