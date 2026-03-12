Nam ca sĩ là thầy giáo tuyên bố: "Tôi nói thẳng, chẳng AI nào hát giống tôi được"

Mới đây, ca sĩ Hồ Trung Dũng đã tham gia chương trình Tỏa sáng sao đôi trong vai trò giám khảo.

Nam ca sĩ chia sẻ về bản thân: "Tôi tự thấy mình là người khá khó tính, thế nhưng phản hồi từ khán giả lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều người nói với tôi rằng, họ không hề cảm thấy tôi khắt khe mà ngược lại cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nhận xét của tôi.

Hồ Trung Dũng

Khi tôi làm giám khảo, lời khen lớn nhất mà tôi nhận được là nhờ tôi mà các thí sinh tốt hơn. Điều tôi mong muốn nhất là cổ vũ tinh thần thí sinh để lần sau họ trở thành phiên bản tốt nhất.

Hiện tại, tôi không còn đặt nặng hai chữ thành công theo cách thông thường. Tôi không còn tự hỏi bản thân mỗi ngày rằng mình đã thành công hay chưa. Thay vào đó, tôi định nghĩa thành công ở hiện tại đơn giản là được sống thật với chính mình, được hát những ca khúc mình yêu thích, được đứng trước những khán giả thực sự hiểu và kết nối với âm nhạc của tôi.

Sắp tới, tôi sẽ ra mắt album gồm 11 ca khúc do chính tôi sáng tác. Đây là cách để tôi sống trọn vẹn nhất chính mình và là niềm vui viên mãn trong sự nghiệp".

Vừa là một nghệ sĩ, vừa là một người thầy, Hồ Trung Dũng cho biết: "Hai vai trò này có những điểm giao thoa nhưng cũng khác biệt rõ ràng. Khi đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ, tôi được tung bay, được tự do thả mình vào âm nhạc.

Thế nhưng, khi đứng trên bục giảng, tôi ý thức rõ ràng về khuôn khổ và trách hiệm của mình trong môi trường sư phạm.

Tôi không giỏi trong việc tạo dựng hình ảnh hào nhoáng. Từ cách hát đến cách trò chuyện từ trước đến nay của tôi đều mộc mạc và thẳng thắn. Điều đó không phải lúc nào cũng là lợi thế trong showbiz hiện nay.

Nhưng đó lại là cách khiến tôi cảm thấy vui nhất khi làm nghề. Làm nghề lâu dài không chỉ là làm sao để khán giả yêu mến mình mà còn là làm sao để mình vẫn yêu mến chính mình qua từng năm tháng.

Và quan trọng là tôi chưa bao giờ sợ hãi trước nhạc AI. Tôi nhận được nhiều bài hát gửi về và lập tức nhận ra do AI viết. Tôi nghe những đoạn ngắn rất ổn nhưng tổng thể không quá cảm xúc và cứ giống na ná một bài hát nào đó.

Tôi biết thừa AI học dựa trên mẫu số chung, chứ không sáng tạo ngoài lối mòn nên tôi sẽ nhận ra ngay lập tức. AI có thể mang đến vài ca khúc thuận tai nhưng sẽ không mang đến ca khúc khiến khán giả nhớ thật lâu về chất riêng của bài hát.

Thậm chí, có vài người thử gửi một số bài hát AI với câu lệnh hát giống tôi nhưng tôi nói thẳng, chẳng AI nào hát giống tôi được.

Tuy vậy, tôi cũng phải thừa nhận tốc độ phát triển của AI là rất nhanh và không ai có thể đoán trước tương lai. Nhưng tôi vẫn tin rằng sự sáng tạo không ngừng nghỉ của con người mới là giá trị mạnh mẽ nhất để đứng vững giữa thời đại công nghệ số".