Nam ca sĩ là giảng viên nói thẳng: "Tôi không đồng ý"

Mới đây, ca sĩ Nam Cường thông báo anh đã nhận lời làm giám khảo chương trình Tỏa sáng ngôi sao và mùng 7 Tết.

Anh chia sẻ: "Tôi là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, dung hòa cả khó lẫn dễ. Tôi khó nhưng tôi không có kiểu bắt lỗi hay soi xét tiểu tiết mà tôi thực lòng mong muốn góp ý một cách chân tình và thực tế nhất.

Nam Cường

Bởi khi nghệ sĩ đứng trên sân khấu sẽ chỉ tập trung vào cảm xúc, vào phần trình diễn nên rất khó để tự quan sát toàn diện bản thân. Trong khi đó, người giám khảo ngồi ở phía dưới với góc nhìn giống như khán giả, có thể nhìn thấy tổng thể và nhận ra những điểm cần điều chỉnh, khắc phục.

Cái dễ của tôi là luôn dành nhiều lời động viên và khích lệ để tiếp thêm động lực cho các thí sinh. Tôi hiểu rằng một lời khen đúng lúc cũng đủ để người nghệ sĩ dám bứt phá và dám tin vào bản thân hơn nữa trên hành trình nghệ thuật".

Nam ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm về Tết ngày nay: "Hiện nay đang có nhiều quan điểm cho rằng giới trẻ có xu hướng hoài cổ theo cách buồn hóa, tôi không đồng ý.

Theo tôi, chúng ta tìm về cái xưa trên nền hiện đại không có nghĩa sẽ buồn mà đó là một sự sáng tạo. Ngày xưa cũng có những niềm vui riêng nên không phải cứ xưa là sẽ nhuốm màu thời gian của sự trầm mặc trong đó.

Thời gian gần đây, việc hoài niệm và gợi nhớ lại những hình ảnh của năm tháng cũ, đặc biệt là năm 2025, Việt Nam ghi dấu ấn trên thế giới với hai sự kiện vô cùng lớn là A50 và A80, đó là một trong những điều mà thế hệ trẻ nhìn lại quá khứ để có thêm động lực hướng tới tương lai.

Chúng ta đang ở kỷ nguyên vươn mình nên nếu không có nền tảng vững chắc thì khó có thể vươn mình. Tết cũng không nằm ngoài câu chuyện ấy. Tôi tin chắc rằng Tết năm nay, sự trở về còn nhiều hơn nữa, sự trở về ở đây mang hàm ý trở về với những phong tục, tập quán và là sự trở về của những người con xa quê.

Vì khi chúng ta trở về nghĩa là chúng ta đang hun đúc lại cho tinh thần và Tết sẽ càng đẹp hơn.

Với cá nhân tôi, Tết năm nay lại mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khác biệt vì có nhiều sự thay đổi trong năm vừa qua.

Năm qua, tôi có nhiều công việc mới, hướng đi mới và năm sau cũng là năm mà tôi có những hoạch định rõ ràng nên Tết năm nay sẽ là một trong những cái Tết đáng nhớ của mình. Tết năm nay cũng là sự trở về dù tôi không phải đi đâu xa nhưng trở về nghĩa là tôi sẽ dành thời gian cho những người thân yêu nhiều hơn vì những khoảnh khắc bên cạnh gia đình luôn mang lại bình an cho chúng ta".

Tiếp đó, Nam Cường nhận định về yếu tố quan trọng nhất để một nghệ sĩ có thể duy trì được sự nghiệp bền vững cũng như giữ được tình yêu của khán giả: "Điều cốt lõi chính là duy trì niềm tin vào con đường mình đi, giá trị mình đang làm, để chạm được đến sâu thẳm trái tim của khán giả.

Để duy trì được tình yêu với nghề cũng như đi lâu dài với nghề thì bản thân phải tin vào con đường mình đi, tin vào những giá trị mình làm. Từ đó vun đắp mỗi ngày thì sẽ đơm hoa kết trái. Mỗi người nghệ sĩ là một đóa hoa và sẽ có cách tỏa hương sắc khác nhau. Bản thân tôi cũng đi qua thời phải chạy đua hay so sánh với ai đó, tôi nhận ra có những thị phần cũng như những khu vườn riêng của mình".