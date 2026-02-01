Nam ca sĩ khiến Hoài Linh bật khóc, sang Mỹ bất ngờ lấy vợ hai, đồng nghiệp sốc

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đi dự tiệc cưới của một đồng nghiệp tại Mỹ. Cô chia sẻ: "Hôm nay tôi sẽ đi một buổi tiệc lớn. Có một nam ca sĩ từ Việt Nam qua đây bất ngờ cưới vợ, lại còn báo tin cho tôi là đã sinh con rồi. Trời ơi, chấn động quá. Tôi sốc.

Khánh Bình và vợ

Tôi tới dự tiệc cưới này hơi trễ một chút vì cuối năm buôn bán hơi bận rộn. Số tôi cũng vất vả, hay bị đi trễ. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi, giờ tôi sẽ vào tiệc cưới để cho mọi người thấy ca sĩ này là ai. Người này từ Việt Nam mới qua thôi. Tôi sốc ngang sốc dọc vì không hề biết ca sĩ này còn đẻ con rồi".

Người Thúy Nga nhắc tới chính là ca sĩ Khánh Bình. Nam ca sĩ tỏ ra vô cùng hạnh phúc, vui vẻ trong ngày cưới. Anh còn cầm mic lên sân khấu hát tặng bạn bè đồng nghiệp, vừa hát vừa xuống sân khấu chúc rượu mọi người.

Khá nhiều nghệ sĩ cũng tới chung vui và còn lên sân khấu song ca cùng Khánh Bình. Thúy Nga cũng lên sân khấu chia sẻ: "Tôi bất ngờ lắm. Ngày đầu tiên Khánh Bình mới qua Mỹ đã thông báo cho tôi rằng sắp lấy vợ, chuẩn bị đi ăn đám cưới nhưng tôi không ngờ Khánh Bình còn sinh con luôn.

Cuộc đời này đúng là duyên số, có những lúc không thể biết trước được. Cơ duyên vợ chồng là vậy. Tôi mong vợ chồng em luôn hạnh phúc, bền lâu, cùng làm việc, nâng đỡ, hỗ trợ cho nhau".

Tiếp đó, Thúy Nga còn hỏi vợ Khánh Bình vì sao lại quen rồi sinh con, làm đám cưới nhanh đến thế nhưng vợ Khánh Bình ngượng đỏ mặt không nói được gì.

Khánh Bình (tên thật là Nguyễn Quang Bình) từng gây sốt khi xuất hiện trong chương trình Người bí ẩn 2014 khi hát được cả giọng nam lẫn giọng nữ.

Anh được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào trong dòng nhạc dân ca trữ tình. Trong cuộc thi Người bí ẩn, nghệ sĩ Hoài Linh đã bật khóc vì xúc động, từng đề nghị ký hợp đồng độc quyền với Khánh Bình, sẵn sàng dìu dắt nam ca sĩ vào nghề.

Khánh Bình từng có một đời vợ. Tại chương trình Nhà có khách cách đây một năm, Khánh Bình từng trải lòng với Thúy Nga về ồn ào trong quá khứ. Nam ca sĩ cho biết khi xảy ra ồn ào, anh bị khán giả quay lưng rất nhiều nhưng dần mọi người cũng hiểu và bỏ qua.