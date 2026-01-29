Nam ca sĩ Khánh Phương vừa bị xử phạt vì bán “chui” cổ phiếu

Ngày 27/01/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) đã ban hành Quyết định về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương ( Địa chỉ: 67 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh), thường được biết là ca sĩ Khánh Phương.

Phạm Khánh Phương bị phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) do có hành vi không báo cáo về cổ việc dự án giao dịch. Ngày 16/6/2023, ông Phạm Khánh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phần Sông Đà 1,01 (mã chứng khoán: SJC) đã bán 901.520 cổ phiếu bầu SJC (tương ứng 9.015.200.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về công việc dự kiến giao dịch.



Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang liên quan tới ông Phạm Khánh Phương.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy luật pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ giữ cùng một người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu (tỷ lệ 26,28%) 2.703.996 cổ phiếu (tỷ lệ 39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng minh Nhà nước (UBCKNN).

Đầu tư Nam Nhật Khang cung đồng thời bị áp dụng giải pháp giải quyết hậu quả gồm: Buộc bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký mua công khai; Quyền bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị phạt tiền 50 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về công việc kiến trúc giao dịch. Công ty, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương ứng 600.000.000 đồng theo giá tiền) vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về công việc giám sát dịch.