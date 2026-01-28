Nam ca sĩ điển trai đổi nghệ danh thành AnhHI Thanh Cường, nói lý do theo đuổi nhạc dân ca

Chiều 17/1, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chính thức ra mắt album Thương Câu Dân Ca với phần thể hiện của ca sĩ AnhHI Thanh Cường. Album gồm 5 tác phẩm được sáng tác trong hơn một năm qua là: Ngẫu hứng Còn Duyên (phát triển từ làn điệu Quan họ Còn Duyên), Tính chuyện trăm năm, Thương câu dân ca, Nghe tim mình rơi và Chị hai sao đứng đầu đình.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.

Trung tâm của album là chất liệu Quan họ Bắc Ninh và không gian âm nhạc Đồng bằng Bắc Bộ một vùng văn hóa có hệ thống giai điệu, thang âm và mỹ cảm rất riêng. Tuy nhiên, thay vì phục dựng hay mô phỏng nguyên bản các làn điệu cổ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long lựa chọn con đường viết mới trên tinh thần dân ca.

Ở đó, dân ca không phải là yếu tố trang trí hay dẫn dụ hoài niệm mà trở thành ngôn ngữ sáng tác và nền tảng tư duy âm nhạc. Những khúc hát giao duyên của trai gái Việt Nam xưa hiện diện trong đời sống hôm nay thông qua ca từ chiêm nghiệm, hòa âm phối khí tiết chế, sự pha trộn có chừng mực với world music và cách tiếp cận dân ca như một thực thể đang sống, đang vận động.

Các nghệ sĩ trải lòng về album trong buổi ra mắt.

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của album là nhạc sĩ – NSƯT Nguyễn Quang Hưng, người đã đồng hành cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long trong suốt hơn một năm để hoàn thiện 5 bản hòa âm. Nhấn mạnh về tinh thần của dự án, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết:

"Với tôi, album này không nhằm tạo ra một tuyên ngôn ồn ào mà là một lời mời nhẹ nhàng: Hãy để dân ca trở lại đời sống như nó vốn từng tồn tại – thân thuộc, có cảm xúc và có chỗ đứng tự nhiên trong đời sống tinh thần của người Việt hôm nay".

Toàn bộ album được thể hiện bởi ca sĩ AnhHI Thanh Cường (tên trước đây là Phan Thanh Cường). Vốn là ca sĩ có nền tảng kỹ thuật vững vàng, từng đoạt giải Giọng hát hay Hà Nội và gắn bó với dòng nhạc trữ tình cách mạng, Thanh Cường xem Thương Câu Dân Ca như một cột mốc chuyển hướng quan trọng trong hành trình nghệ thuật, thậm chí là một sự "thay máu". Từ dự án này, anh chính thức đổi nghệ danh thành AnhHI Thanh Cường đồng thời lựa chọn gắn bó với các ca khúc mang âm hưởng dân gian.

AnhHI Thanh Cường hát live.

AnhHI Thanh Cường sở hữu vẻ ngoài điển trai.

Lý giải về sự lựa chọn này, AnhHI Thanh Cường chia sẻ anh cảm thấy tìm được chính mình khi tiếp cận các sáng tác trong album. "Khi gặp được các sáng tác trong album Thương Câu Dân Ca, tôi cảm thấy như tìm được chính mình trong nghệ thuật. Vì vậy, ngay lập tức tôi muốn theo đuổi con đường này.

Tôi nghĩ, điều này cũng đòi hỏi sự dũng cảm của bản thân tôi khi ở ngoài kia các nghệ sĩ trẻ đang hát những thứ thuộc về xu hướng, tiệm cận thế giới, nhưng mình lại chọn con đường ngược lại, gắn bó với âm nhạc âm hưởng truyền thống. Dòng nhạc này có thể sẽ bị người trẻ coi là… cũ. Nhưng, tôi tin cuộc sống càng hiện đại, càng phát triển, con người sẽ luôn có nhu cầu tìm về những giá trị mang tính bản sắc, truyền thống giống như tìm về nền móng của văn hóa, nghệ thuật.

Chính vì vậy, tôi tự tin là âm nhạc của mình sẽ luôn có khán giả, chắc chắn là cả người trẻ. Bởi, như nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đã nói Thương Câu Dân Ca không có cảm giác "nghe lại" hay "tìm về" dân ca mà đơn giản là thưởng thức những ca khúc mang tinh thần Việt – được viết từ chất liệu truyền thống nhưng nói bằng ngôn ngữ của thời đại. Tôi cũng mong mình sẽ là người đóng góp vào tinh thần phát huy, phát triển âm nhạc dân gian trong đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại", nam ca sĩ bày tỏ.

Hình ảnh trong MV.

Cùng với album, MV Thương Câu Dân Ca cũng được phát hành như một điểm nhấn hoàn thiện thông điệp của dự án. MV được thực hiện bằng công nghệ AI, kể câu chuyện về một chàng trai "xuyên" vào những bức tranh Đông Hồ để gặp người mình yêu trong mộng. Việc sử dụng chất liệu tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) và hình ảnh Quan họ Bắc Ninh trong MV nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Việt Nam, đồng thời tạo cầu nối giữa tinh thần truyền thống và ngôn ngữ hình ảnh đương đại.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, đạo diễn hình ảnh – AI Artist Xuân Mạnh AI cho biết anh lựa chọn phong cách visual lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ làm chủ đạo, kết hợp nhịp chuyển động, bảng màu và hiệu ứng hiện đại do AI hỗ trợ. "Với tôi, AI là công cụ để mở rộng cách kể chuyện, chứ không thay thế văn hóa truyền thống. Mục tiêu là giữ được cái 'hồn' dân ca, đồng thời mang đến một góc nhìn thị giác mới, gần hơn với khán giả hôm nay", anh chia sẻ.