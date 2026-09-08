Nam ca sĩ “cơ địa học bá” khó thất nghiệp: Đi học toàn điểm A, trưởng thành trong môi trường tài phiệt

Nam ca sĩ khiến fan phải thốt lên: “Thật sự có người hoàn hảo đến vậy sao!”

Ra mắt vào tháng 8/2025 với tư cách thành viên nhóm CORTIS trực thuộc Big Hit Music, Kim Juhoon đã gây chú ý bởi ngoại hình điển trai cùng loạt thành tích khiến công chúng phải trầm trồ. Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, nam idol sinh năm 2008 đã cùng nhóm ẵm trọn giải Tân binh của năm tại Golden Disc Awards 2026, đánh dấu màn debut đầy rực rỡ.

Juhoon cùng CORTIS nhận giải Tân binh của năm tại Golden Disc Awards 2026

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ nhất có lẽ là hành trình học vấn của Juhoon trước khi trở thành idol. Anh chàng từng theo học tại trường Trung học cơ sở Quốc tế Younghoon, nơi luôn nằm trong nhóm ngôi trường khắt khe và đắt đỏ bậc nhất xứ kim chi, thường chỉ dành cho tầng lớp siêu giàu hoặc con nhà tài phiệt. Trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Juhoon luôn duy trì mức điểm A tuyệt đối và lọt top điểm cao ở các môn học Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Toán, Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên.

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ nhất có lẽ là hành trình học vấn của Juhoon trước khi trở thành idol

Không dừng lại ở đó, Juhoon còn vượt qua vòng đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào Hana High School, ngôi trường huyền thoại với tỷ lệ chọi khắc nghiệt bậc nhất và thành tích đưa học sinh vào các trường Ivy League hay nhóm SKY (Seoul National, Korea, Yonsei) cực kỳ ấn tượng. Nói cách khác, Juhoon từng nắm trong tay “tấm vé vàng” dẫn thẳng đến con đường học thuật danh giá.

Thế nhưng, thay vì đi theo lối mòn được vạch sẵn, nam thần tượng lại chọn nghe theo tiếng gọi của đam mê nghệ thuật, quyết tâm theo đuổi con đường idol để có một cuộc sống nhiều màu sắc và trải nghiệm hơn. Quyết định này khiến không ít người tiếc nuối nhưng cũng nhận về vô số lời khen ngợi về sự can đảm dám từ bỏ một tương lai đã được đảm bảo sẵn để thực hiện đam mê thực sự.

Trước khi bén duyên với âm nhạc, Juhoon từng có quãng thời gian gắn bó với trái bóng tròn khi hoạt động tại đội bóng đá AAF Chungam U12 suốt hơn 3 năm

Trước khi bén duyên với âm nhạc, Juhoon từng có quãng thời gian gắn bó với trái bóng tròn khi hoạt động tại đội bóng đá AAF Chungam U12 suốt hơn 3 năm. Giám đốc Han Cheol, người trực tiếp huấn luyện Juhoon trong thời gian này, từng chia sẻ rằng dù phải cân cả việc học, luyện tập bóng đá lẫn công việc mẫu nhí cùng lúc, cậu học trò nhỏ vẫn luôn giữ thái độ tập luyện nghiêm túc và nhân cách đáng khen. Đáng chú ý, khả năng tiếng Anh của Juhoon đã bộc lộ từ rất sớm. Trong một giải đấu quốc tế tại Tây Ban Nha khi còn học tiểu học, cậu nhóc Juhoon thậm chí còn đảm nhận luôn vai trò phiên dịch viên tại chỗ cho đội.

Ngoài bóng đá và ngoại ngữ, bảng thành tích của Juhoon còn dài thêm với hàng loạt kỹ năng khác như chơi bóng rổ, piano, sáo flute, guitar, violin và cả trống timpani

Ngoài bóng đá và ngoại ngữ, bảng thành tích của Juhoon còn dài thêm với hàng loạt kỹ năng khác. Anh chàng từng chơi bóng rổ ở cấp độ thi đấu, tham gia dàn nhạc giao hưởng với khả năng chơi piano, sáo flute, guitar, violin và cả trống timpani. Ngoài ra, Juhoon còn được học ballet từ khi còn học mẫu giáo. Chính những điều này khiến anh tự tin rằng mình gần như đã học qua tất cả mọi thứ và không gì có thể làm khó được anh. Trước khi trở thành thực tập sinh, nam idol cũng từng làm mẫu nhí từ năm lớp 1, xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo thời trang.

Juhoon cũng tham gia vào các sáng tác của CORTIS

Sự đa tài của Juhoon còn thể hiện rõ nét trong chính sản phẩm âm nhạc đầu tay của CORTIS. Anh tham gia sáng tác cho 4 trong tổng số 5 ca khúc thuộc album debut Color Outside The Lines, bao gồm GO!, What You Want, FaSHioN và JoyRide, đồng thời góp phần biên đạo cho chính ca khúc GO!. Với những đóng góp của anh, Color Outside The Lines của CORTIS đã trở thành album debut bán chạy nhất lịch sử Kpop với hơn 2,07 triệu bản được tiêu thụ.

Vũ đạo GO! từng “làm mưa làm gió” trên khắp mạng xã hội do Juhoon biên đạo

Đà thắng lợi tiếp tục nối dài khi nhóm cho ra mắt mini album thứ hai mang tên GreenGreen vào tháng 5/2026, với ca khúc chủ đề RedRed giành cúp đầu tiên tại M Countdown và mở ra chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên các bảng xếp hạng âm nhạc hàng tuần. Đến ngày 25/7, CORTIS chính thức bỏ túi Daesang đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Record of the Year tại KM Charts Awards.

Bên cạnh những hoạt động chung của nhóm, cá nhân Juhoon cũng gây được tiếng vang riêng trong làng thời trang khi xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí danh giá

Bên cạnh những hoạt động chung của nhóm, cá nhân Juhoon cũng gây được tiếng vang riêng trong làng thời trang. Anh từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí W Korea số tháng 5/2026 trong chiến dịch hợp tác cùng Dior, được Vogue US xướng danh là Best Street Styles và The Heartthrobs of Men's Fashion Week, đồng thời lọt top 5 nam thần mặc đẹp trong tuần do Vogue China bình chọn. Khi xuất hiện tại show diễn Dior Homme, nhờ kinh nghiệm làm mẫu nhí từ nhỏ, Juhoon được đánh giá là thành viên CORTIS thể hiện thần thái tự tin và cuốn hút nhất trước ống kính.

Khi xuất hiện tại show diễn Dior Homme, nhờ kinh nghiệm làm mẫu nhí từ nhỏ, Juhoon được đánh giá là thành viên CORTIS thể hiện thần thái tự tin và cuốn hút nhất trước ống kính

Trước loạt thông tin về hành trình học vấn và bảng thành tích đa dạng này, cộng đồng người hâm mộ của nam thần tượng đã không khỏi tự hào và bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Sở hữu song song năng lực học thuật vượt trội, vốn ngoại ngữ lưu loát, nền tảng nghệ thuật được trau dồi bài bản từ nhỏ cùng khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới, Juhoon đang cho thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hiếm thấy ở một tân binh Kpop.

Với nền tảng vững chắc cùng những dấu ấn đã tạo ra, Juhoon được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế và đi xa hơn trên chặng đường sự nghiệp phía trước

Với nền tảng vững chắc cùng những dấu ấn đã tạo ra chỉ sau một năm hoạt động, người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là bệ phóng để nam idol sinh năm 2008 tiếp tục khẳng định vị thế và đi xa hơn trên chặng đường sự nghiệp phía trước.

Ảnh: X