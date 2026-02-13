Nam ca sĩ có bài hát được chọn diễn ở Đại lễ quốc gia: Bỏ xem thần tượng vì 300 nghìn đồng, nay là “tương lai” Vbiz

Trailer Sóng 26 vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý khi hé lộ chia sẻ của buitruonglinh về một lựa chọn cách đây nhiều năm. Nam ca sĩ kể lại thời điểm anh có cơ hội xem Đen Vâu, nghệ sĩ mà anh yêu thích biểu diễn. Khi chỉ còn 5 phút nữa thần tượng bước ra sân khấu, anh nhận được một cuộc điện thoại công việc. Lựa chọn khi ấy là ở lại xem idol biểu diễn lần đầu tiên trong đời, hoặc rời đi để nhận công việc mang về 300 nghìn đồng.

Nguyên văn chia sẻ của buitruonglinh: “ Em có chung show với anh Đen. Chỉ còn 5 phút nữa anh Đen diễn thì em nhận được điện thoại công việc. Em phải lựa chọn bỏ về hay đứng đây lần đầu xem idol mình. Em nghĩ 300k đó sẽ giúp em có 1 tuần dễ thở hơn, đến hôm nay em vẫn chưa có cơ hội xem anh Đen diễn”.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ở thời điểm đó, 300 nghìn đồng không chỉ là thù lao cho một công việc, mà là khoản chi phí giúp một nghệ sĩ trẻ có thể duy trì sinh hoạt trong một tuần. Trước khi được biết đến rộng rãi, buitruonglinh đã có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích, nhưng tên tuổi vẫn chưa thực sự phủ sóng đại chúng. Anh tự theo đuổi con đường âm nhạc bằng nguồn lực cá nhân, đảm nhiệm nhiều công việc để duy trì cuộc sống và đầu tư cho sáng tác.

Bùi Trường Linh sinh năm 1999, có nền tảng học thuật âm nhạc bài bản. Anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP.HCM với hai chuyên ngành Violin và Thanh nhạc. Bên cạnh giọng hát mang màu sắc riêng, buitruonglinh có khả năng sáng tác, chơi thành thạo piano, guitar và violin. Trước khi xuất hiện tại các chương trình truyền hình quy mô lớn, anh đã sở hữu nhiều ca khúc đạt hàng triệu lượt xem như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau, Yêu Người Có Ước Mơ,...

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của buitruonglinh khi anh tham gia Anh Trai Say Hi (mùa 2). Tại chương trình, nam ca sĩ giành vị trí Á quân với hơn 5,5 triệu lượt bình chọn. Anh đồng thời được trao danh hiệu “Anh Trai Tương Lai” nhằm ghi nhận nghệ sĩ trẻ có năng lực chuyên môn, tư duy làm nghề nghiêm túc và tiềm năng đóng góp lâu dài cho đời sống văn hóa nghệ thuật.

Trong suốt hành trình tại chương trình, buitruonglinh được khán giả chú ý qua những phần xử lý cao trào, đặc biệt ở các đoạn bridge trong những tiết mục như Crazy, Kẻ Hai Lời. Màn độc tấu violin trong Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ cũng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, cho thấy sự kết hợp giữa kỹ thuật hàn lâm và tư duy biểu diễn hiện đại.

Một cột mốc đáng chú ý khác trong năm 2025 là việc ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do buitruonglinh sáng tác được chọn biểu diễn tại Đại lễ A80 - sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tổ chức tại Quảng trường Ba Đình. Việc một sáng tác của nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z xuất hiện trong chương trình cấp quốc gia cho thấy phạm vi sáng tác của anh không dừng ở thị trường giải trí, mà còn hướng đến những chủ đề mang tính cộng đồng và tinh thần dân tộc.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, buitruonglinh duy trì năng suất sáng tác ổn định với hơn 320 bản demo. Trên nền tảng số, anh ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify trong năm 2025, trở thành một trong những nghệ sĩ Việt có lượng người nghe nổi bật nhất nền tảng này. Ở tuổi 27, buitruonglinh đang là một trong những nghệ sĩ trẻ được nhắc đến nhiều trong các dự án âm nhạc quy mô lớn, với nền tảng chuyên môn, khả năng sáng tác và định hướng hoạt động rõ ràng.