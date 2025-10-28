Nam ca sĩ bỏ việc ngân hàng: "Tôi không có tiền mua xe"

Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Ngô Khải Anh đã chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình nơi xứ người.

Ngô Khải Anh

Anh nói: "Tôi qua Mỹ sống từ năm 2008. Lúc mới qua Mỹ, tôi phải làm đủ nghề, buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm thuê cho người ta. Tôi không có tiền mua xe, phải đi xe bus, xe đạp. Tôi rất bỡ ngỡ.

Tôi không giỏi tiếng Anh, lại không quen biết ai nên khá bơ vơ. Tôi tiếp tục đi học tiếng Anh rồi đi làm thuê nhà hàng để có tiền nuôi sống bản thân, chỉ có mình tôi ở đây. Sau này gia đình tôi mới sang sống cùng tôi nhưng đi đi về về Việt Nam, không ở hẳn.

Dù khó khăn nhưng tôi không nản chí, cứ cố gắng học. Đến khi tiếng Anh giỏi rồi tôi đi xin việc và được nhận vào ngân hàng làm việc. Đó cũng là may mắn cho tôi, tôi gửi đơn xin việc thử thôi ai ngờ được nhận. Tôi phải phỏng vấn mấy vòng mới được.

Giờ thì tôi không làm ngân hàng nữa mà theo đuổi đam mê ca hát. Cơ duyên đến lúc tôi đang làm ngân hàng thì thấy có cuộc thi tuyển ca sĩ ở một đài nên tới thi thử, ai ngờ cũng được nhận dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Lúc đi học ở Việt Nam tôi cũng hát hò nhưng chỉ hát trong trường thôi.

Thế là tôi làm hai công việc một lúc, lâu dần thì nghỉ hẳn ngân hàng để tập trung làm cho đài. Tôi còn làm MC đọc tin tức, dẫn dắt show rồi học làm edit để edit show của tôi.

Tiếp đó, tôi làm MC các chương trình cộng đồng, từ thiện. Trong lúc làm MC, tôi cũng hát luôn. Chị Bích Châu trong nhóm Trio666 giới thiệu tôi đi hát. Tới năm 2015, tôi đua đòi ra album và có được album đầu tiên.

Từ đó, tôi được các bầu show biết đến và được mời đi show khắp các tiểu bang. Tới lúc đó tôi mới chính thức bỏ làm ngân hàng dù công việc đó rất ổn định. Tôi cứ đi hát show từ đó tới giờ, có show là hát.

Có những show tôi hát, khán giả tới xin số điện thoại tôi để sau đó có dịp lại mời tôi đi hát. Tôi cũng được các anh chị trong nghề giúp đỡ nhiều, giới thiệu show nọ show kia cho.

Kể từ lúc bắt đầu đi hát chuyên nghiệp tới giờ, tôi theo nghề cũng được 10 năm rồi. Tôi học nhạc ở vợ chồng thầy Ngọc Lễ cô Phương Thảo".