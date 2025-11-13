Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Mão là con giáp phải đối mặt với không ít những thử thách, đặc biệt là vào các thời điểm tháng 3 âm, tháng 8 âm và tháng 11 âm. Những biến động trong công việc, tiền bạc và tình cảm khiến họ nhiều lúc khá chật vật để giữ cân bằng. Nhờ vào sự kiên trì, nỗ lực, bền bỉ và không dễ khuất phục mà tuổi Mão mới có thể dần dần vượt qua và gây dựng cơ đồ cho bản thân, không để mình trượt dốc quá sâu.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Bính Ngọ, vận số của tuổi Mão sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Được cát tinh như Phúc Đức, Thiên Hỷ hỗ trợ, nhất là về đường tiền bạc, con giáp này sẽ gặp thời đổi vận, cuộc sống sẽ gặt hái nhiều thành tựu bất ngờ. Những người làm ăn có cơ hội ký kết hợp đồng giá trị, mở rộng hợp tác. Người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thể hiện tài năng, được cấp treen trọng dụng, sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ. Tài chính của con giáp tuổi Mão nhờ đó mà khởi sắc, cuộc sống ổn định, nhiều tin vui trong gia đạo.

Tuổi Mùi

Cũng là con giáp có hạn tam tai trong năm 2025, tuổi Mùi cũng phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm về tài chính, tinh thần xuống dốc, nhiều việc tưởng suôn sẻ lại bất ngờ gặp trục trặc. Dù vậy, với bản tính chăm chỉ, tiết kiệm, biết nhìn xa trông rộng, trong đối nhân xử thế thì khéo léo, chu toàn, người tuổi Mùi cũng dần dần thoát ra khỏi khó khăn và chuẩn bị cho thời vận mới.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, sau tháng 9 âm thì tuổi Mùi chỉ cần vượt qua tháng 12 âm nữa là sẽ lội ngược dòng viên mãn và được đền bù lại gấp nhiều lần.

Cụ thể, khi năm Bính Ngọ 2026 gõ cửa, tuổi Mùi sẽ dần “thay da đổi thịt”, phúc khí vượng phát nhờ sự kết hợp của Chính Tài và Nhị hợp quý nhân. Cơ hội kiếm tiền sẽ mở ra liên tục với con giáp này, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, bất động sản, kinh doanh tự do. Những người làm nghề tay trái, nghề phụ cũng có thể biến sở thích thành nguồn thu nhập đáng kể. Với các điều kiện thiên thời, địa lợi, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì con giáp tuổi Mùi có thể đạt tới cuộc sống sung túc, đủ đầy như mong đợi sẽ nằm trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Hợi cũng có một số giai đoạn lao đao, với những kế hoạch dễ gặp trục trặc, đầu tư có thể thua lỗ, tinh thần bị ảnh hưởng bởi áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, nhờ bản tính lạc quan và không ngừng vươn lên nên con giáp này vẫn đạt được những thành tựu nhất định.

(Ảnh minh họa)

Sang năm Bính Ngọ 2026, con giáp tuổi Hợi như được gỡ nút thắt cuộc đời. Vận trình khởi sắc thấy rõ, các cát tinh chiếu mệnh như Thiên Lộc và Thái Dương sẽ mang tới cho con giáp này những may mắn trong cả công việc lẫn tài chính. Người làm công sẽ có cơ hội thăng tiến, người làm kinh doanh có quý nhân chỉ lối, mở rộng thị trường và thu lời lớn.

Tóm lại, bước qua năm Ất Tỵ 2025 đầy thử thách, tuổi Hợi, Mão, Mùi được dự đoán sẽ là những con giáp "đắc lộc đắc tài" khi bước sang năm Bính Ngọ 2026. Tất nhiên, để thành công rực rỡ và trở nên giàu có thì bên cạnh yếu tố may mắn, sẽ luôn cần ở bạn một thái độ lao động nghiêm túc, sự chăm chỉ và nỗ lực mỗi ngày để vượt qua mọi thử thách.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.