Năm 2025: Hơn 1 triệu người Trung Quốc đến Campuchia

Bộ Du lịch Campuchia cho biết trong 11 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã đón tổng cộng 1,1 triệu du khách Trung Quốc, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch, số lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm 21% trong tổng số 5,17 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến vương quốc này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay.

Theo báo cáo, Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn thứ hai đến quốc gia Đông Nam Á này, sau Việt Nam.

Ông Thourn Sinan, chủ tịch chi nhánh Campuchia của Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương, cho biết sự tăng trưởng này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và ngày càng tăng của du khách Trung Quốc đối với các điểm du lịch của Campuchia.

Ông nói với Tân Hoa Xã: “Sự gia tăng tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc, cùng với chiến lược tiếp thị có mục tiêu và việc mở rộng các tuyến bay, sẽ thúc đẩy hơn nữa lượng khách du lịch Trung Quốc đến nước này”.

Du lịch là một trong những trụ cột chính hỗ trợ nền kinh tế Campuchia.

Ông Thong Mengdavid, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia tại Phnom Penh, cho biết lượng khách du lịch Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng đều đặn trong những năm tới, được hỗ trợ bởi sự phục hồi dần dần của du lịch nước ngoài từ Trung Quốc, các kết nối chuyến bay được cải thiện và nỗ lực mới của Campuchia trong việc đa dạng hóa thị trường du lịch.

Trong Đông Nam Á, Philippines đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực giành lại thị trường khách du lịch Trung Quốc, khi các điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á bứt tốc rõ rệt. Dữ liệu mới nhất cho thấy quốc gia này đang tụt lại phía sau cả về quy mô lẫn tốc độ phục hồi so với các đối thủ.

Khách Trung Quốc hiện chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng khách quốc tế của Philippines, giảm mạnh so với tỷ lệ hơn 21% trước đại dịch.

Theo số liệu do Bộ Du lịch Philippines công bố, tổng lượng khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm đã giảm 2,16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Trung Quốc ghi nhận mức giảm 16,55%, xuống còn 248.339 lượt khách tính đến cuối tháng 11.