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Na Uy triển khai một đơn vị pháo binh gần biên giới Nga

Hoàng Vân
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Ngày 7/9, TASS dẫn lời đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov cho biết, Na Uy đã triển khai một đơn vị pháo binh gần biên giới với Nga.

- Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov.

“Một đơn vị pháo binh, gồm 4 khẩu pháo tự hành K9 do Hàn Quốc sản xuất, có tầm hoạt động lên đến 40km, đã được Na Uy triển khai gần biên giới với Nga.

24 hệ thống nữa sẽ được bàn giao cho Lữ đoàn Finnmark vào cuối năm 2028.

Đến năm 2030, Na Uy cũng dự kiến sẽ nhận được 16 bệ phóng hệ thống tên lửa đa nòng K239 Chunmoo của Hàn Quốc, cùng với các tên lửa có tầm bắn lên đến 500km.

Na Uy cũng có kế hoạch thành lập một đơn vị pháo binh riêng biệt tại hạt Troms ở phía Bắc”, TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov nói.

“Việc triển khai này của Na Uy sẽ đưa Hạm đội phương Bắc của Nga và các cơ sở chiến lược trên bán đảo Kola vào tầm bắn”, ông Korchunov lưu ý.

Hiện giới chức Na Uy chưa đưa ra bình luận gì liên quan đến những phát biểu trên của nhà ngoại giao Nga.

Theo TASS
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Tags

Na Uy

K9

K239 Chunmoo

Nga

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