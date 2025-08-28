Mỹ vừa chi hơn 5 tỷ USD ‘chốt đơn’ một mặt hàng chiến lược của Việt Nam: Nước ta đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu, đang là bạn hàng của hơn 150 quốc gia

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 7 đã mang về gần 2,2 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng 6. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm mặt hàng này đã mang về hơn 14 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép là một trong những mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam khi mang về đều đặn hàng chục tỷ USD mỗi năm. Trong chuỗi cung ứng da giày thế giới, Việt Nam đang đứng thứ ba về sản xuất với 1,4 tỷ đôi/năm, sau Trung Quốc và Ấn Độ; đứng thứ hai về xuất khẩu với 1,3 tỷ đôi/năm, chỉ sau Trung Quốc.

Giày dép Việt Nam đã được xuất khẩu tới hơn 150 thị trường với các thị trường xuất khẩu chính bao gồm Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản và EU.

Xét về thị trường, trong 7 tháng đầu năm, Mỹ đang là khách hàng lớn nhất của mặt hàng giày dép Việt Nam với kim ngạch đạt 5,2 tỷ USD, tăng mạnh 11% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là Hà Lan với hơn 1,03 tỷ USD, tăng 13% so với 7T/2024. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 với hơn 947 triệu USD, tuy nhiên giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thị trường xuất khẩu lớn nhất, những năm qua giày dép chịu mức thuế xuất khẩu 10% sang Mỹ. Nhiều hãng giày Mỹ đang hiện diện tại Việt Nam. Đơn cử, Việt Nam hiện là trung tâm sản xuất chính của hãng giày Nike của Mỹ. Nike sản xuất khoảng 600 triệu đôi giày mỗi năm và 50% trong số đó được sản xuất tại Việt Nam, 50% nguyên liệu cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Nike cũng từ Việt Nam.

Thế mạnh của ngành da giày - túi xách Việt Nam là đã và đang tận dụng được các ưu đãi thuế quan từ 16 Hiệp định thương mại tự do với nhiều thị trường lớn, bên cạnh đó là lực lượng lao động dồi dào, với mức giá nhân công trung bình tương đương khoảng 181 - 200 USD/tháng.

Năm ngoái, dù đối mặt với áp lực giảm giá, yêu cầu về sản xuất bền vững, chi phí đầu vào tăng và thiếu hụt lao động, ngành da giày - túi xách vẫn đạt được doanh thu 26 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2023.

Năm 2025, ngành da giày đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% so với năm 2024, tương ứng với kim ngạch khoảng 29 tỷ USD. Theo "Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035", Việt Nam phấn đấu kim ngạch xuất khẩu ngành da giày đạt 38 – 39 tỷ USD vào năm 2030.

Xuất khẩu giày dép của Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 10 – 12%/năm trong giai đoạn 2022 – 2026. Nước ta cũng được đánh giá là thị trường uy tín trong sản xuất các dòng sản phẩm da giày, đặc biệt là giày thể thao theo các nhãn hàng lớn. Để đạt mục tiêu này, ngành da giày đang phải chuyển đổi nhanh về sản xuất để đảm bảo các tiêu chí bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, tăng tỷ lệ nội địa hóa, nhằm thỏa mã yêu cầu ngày càng cao từ các nước nhập khẩu.