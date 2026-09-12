Mỹ vội cung cấp bom JDAM-ER trị giá 5 tỷ USD khi Saudi Arabia thua đau tại Yemen

Số lượng lớn bom hàng không JDAM-ER sẽ được Mỹ cung cấp cho đồng minh Saudi Arabia để chống lại các tay súng Houthi.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức phê chuẩn một thỏa thuận quy mô lớn nhằm tăng cường năng lực không quân của Saudi Arabia.

Cụ thể, Mỹ đã gửi thông báo tới Quốc hội về kế hoạch bán một lô lớn bom dẫn đường tầm xa JDAM-ER cho Saudi Arabia, với tổng giá trị ước tính là 5 tỷ USD.

Theo thông cáo chính thức từ Cục Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, hợp đồng này sẽ được thực hiện theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS). Tập đoàn công nghiệp hàng không Boeing đã được chỉ định là nhà thầu chính, sẽ chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp các loại đạn dẫn đường chính xác.

Gói mua sắm đã thỏa thuận bao gồm hơn 10.000 đơn vị vũ khí dẫn đường hiện đại, được chia thành hai loại chính. Saudi Arabia sẽ nhận 5.000 bộ trang bị bom dẫn đường GBU-64 JDAM-ER, bao gồm các module dẫn hướng và hiệu chỉnh chuyên dụng KMU-556 và bom nổ mạnh xuyên bê tông BLU-117 nặng khoảng 900kg.

Hợp đồng cũng quy định việc chuyển giao 5.004 bộ trang bị bom dẫn đường GBU-62 JDAM-ER, bao gồm các module KMU-572 và bom BLU-111 nặng khoảng 230kg.

Hệ thống JDAM-ER biến đổi các loại bom hàng không rơi tự do thông thường thành bom dẫn đường chính xác, có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa lên đến 70 - 80km nhờ cánh có thể triển khai và hệ thống dẫn đường GPS.

Bom lượn JDAM-ER khiến những cuộc không kích của Saudi Arabia trở nên đáng sợ hơn nhiều.

Việc tăng cường vũ khí quy mô lớn cho Không quân Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang mạnh ở Trung Đông, và diễn biến chiến trường đang không có lợi cho Saudi Arabia.

Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen mới đây đã phát động một chiến dịch trên bộ quy mô lớn, chiếm quyền kiểm soát cảng Mocha gần eo biển Bab el-Mandeb và tấn công đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây của Saudi Arabia, đẩy binh sĩ Saudi Arabia và đồng minh phải chuyển sang thế chống đỡ.