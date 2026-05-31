Mỹ và Iran vừa phát đi tín hiệu quan trọng, giá vàng và bạc tuần mới sẽ thế nào?

Thị trường kim loại quý khép lại tuần giao dịch với những diễn biến trái chiều khi vàng phục hồi nhờ các tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong khi bạc tiếp tục duy trì vùng giá cao quanh 75 USD/ounce nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức về dài hạn. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới diễn biến địa chính trị, sức mạnh đồng USD và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những yếu tố được dự báo sẽ quyết định xu hướng của vàng và bạc trong tuần mới.

Vàng bật tăng nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran

Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận sự phục hồi đáng kể của giá vàng sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Giá vàng giao ngay tăng khoảng 1,17%, lên 4.507,94 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 4.365,76 USD/ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng tăng 1,3%, lên 4.593 USD/ounce. Động lực chính đến từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đạt được một thỏa thuận mới với Tehran. Theo các nguồn tin, thỏa thuận được đề xuất có thể bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và hạn chế chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu, vàng tiếp tục phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.

Đồng USD suy yếu và giá dầu giảm hỗ trợ kim loại quý

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, vàng còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Khi đồng bạc xanh giảm giá, vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua vào.

Giá dầu thế giới cũng ghi nhận xu hướng giảm trong tuần. Theo các chuyên gia, dầu giảm giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát và cải thiện tâm lý trên thị trường tài chính.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường của Blue Line Futures, nhận định vàng đã phục hồi từ vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Theo ông, kỳ vọng về việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã tạo áp lực giảm lên cả đồng USD và giá dầu, qua đó mang lại lợi thế cho vàng.

Lạm phát Mỹ vẫn là lực cản đối với vàng

Dù phục hồi trong ngắn hạn, triển vọng tăng mạnh của vàng vẫn gặp nhiều trở ngại.

Các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm. Giá năng lượng leo thang do căng thẳng tại Trung Đông được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến áp lực giá cả gia tăng.

Điều này củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Môi trường lãi suất cao thường bất lợi đối với vàng bởi kim loại quý không mang lại lợi suất như trái phiếu hay các công cụ tài chính khác.

Do đó, dù phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần, giá vàng vẫn đang giảm hơn 1% tính từ đầu tháng đến nay.

Nhu cầu vàng vật chất tại châu Á tiếp tục suy yếu

Một yếu tố khác đang hạn chế đà tăng của vàng là nhu cầu vật chất yếu tại các thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Tại Ấn Độ, hoạt động mua bán vẫn khá trầm lắng do giá vàng neo ở vùng cao trong khi thuế nhập khẩu vẫn là gánh nặng đối với người tiêu dùng.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, tâm lý thận trọng cũng bao trùm thị trường. Chênh lệch giá giữa thị trường nội địa và quốc tế đang thu hẹp, phản ánh nhu cầu mua mới chưa thực sự bùng nổ.

Diễn biến này cho thấy lực cầu vật chất từ hai quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới vẫn chưa đủ mạnh để tạo động lực cho một chu kỳ tăng giá mới.

Giá bạc giữ vững mốc 75 USD/ounce

Khác với vàng, bạc gần như đi ngang trong phiên cuối tuần nhưng vẫn duy trì mức tăng đáng kể trong tháng.

Theo dữ liệu thị trường, giá bạc giao ngay đang dao động quanh mức 75,6 USD/ounce.

Biểu đồ giá trong một năm qua cho thấy bạc đã trải qua giai đoạn tăng mạnh, từng có thời điểm đạt gần 120 USD/ounce trước khi điều chỉnh về vùng 70-80 USD/ounce hiện nay. Mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với vùng dưới 40 USD/ounce hồi giữa năm ngoái.

Nguyên nhân giúp bạc duy trì sức mạnh là vai trò kép của kim loại này. Bạc vừa được xem là tài sản trú ẩn giống vàng, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như năng lượng mặt trời, điện tử và công nghệ cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo triển vọng dài hạn của bạc đang chịu áp lực từ nhu cầu công nghiệp có dấu hiệu chững lại, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ Fed và Trung Đông

Bước sang tuần giao dịch mới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát các diễn biến liên quan đến Mỹ và Iran, xu hướng của đồng USD cũng như các tín hiệu từ Fed.

Nếu tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục có tiến triển, đồng USD duy trì xu hướng suy yếu và giá dầu ổn định, vàng và bạc có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát cùng triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao vẫn là những rào cản lớn đối với đà tăng của nhóm kim loại quý trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh khi nhà đầu tư cân nhắc giữa yếu tố trú ẩn an toàn và các tín hiệu từ chính sách tiền tệ toàn cầu.