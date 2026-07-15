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Mỹ tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran

Hoàng Vân
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Ngày 14/7, Mỹ tuyên bố nối lại lệnh phong tỏa hải quân toàn diện đối với tất cả tàu thuyền đến và đi từ các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, ngày 14/7/2026.

Theo một thông báo chính thức từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), chế độ vận tải biển đặc biệt đối với khu vực Trung Đông có hiệu lực từ 16h00 giờ (giờ địa phương) ngày 14/7.

Các biện pháp này được thực hiện nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng và làm giảm tiềm lực quân sự của Iran trên biển.

Một lực lượng đặc nhiệm liên minh lớn đã được triển khai để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường hàng hải ở Trung Đông.

Hiện tại, hơn 20 tàu chiến của Hải quân Mỹ và hàng trăm máy bay quân sự đang tham gia vào chiến dịch này.

Các công ty vận tải biển quốc tế và nhiều hãng vận tải dân sự đang báo cáo những khó khăn nghiêm trọng trong việc lập kế hoạch tuyến đường ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Trước đó, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr và ghi nhận một loạt vụ nổ trên bờ biển, trùng với thời điểm Mỹ tuyên bố tăng cường trừng phạt và áp lực quân sự.

Tình trạng báo động cao đã được ban bố trong khu vực.

Tính đến thời điểm này, Bộ Ngoại giao Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về phản ứng của họ đối với việc Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa.

Các nhà quan sát quốc tế đã bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng, lưu ý việc phong tỏa eo biển Hormuz có thể làm gián đoạn hoàn toàn việc vận chuyển năng lượng, dễ dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Theo Avia-pro
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Tags

Mỹ

Iran

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