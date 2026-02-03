Mỹ tuyên bố sắp mở 'rương' 12 tỷ USD giống kho dự trữ chiến lược dầu mỏ, thách thức 'ngôi vương' của Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị triển khai kế hoạch dự trữ khoáng sản chiến lược trị giá khoảng 12 tỷ USD, với mục tiêu giúp các nhà sản xuất trong nước vượt qua nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu và giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm và kim loại quan trọng.

Theo một quan chức Nhà Trắng, sáng kiến mang tên Project Vault này sẽ được tài trợ bởi 1,67 tỷ USD vốn tư nhân và một khoản vay 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ (Ex-Im Bank). Khoáng sản sẽ được thu thập từ các công ty sản xuất ô tô, công nghệ và các nhà sản xuất công nghiệp lớn của Mỹ.

Kế hoạch được công bố trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng sử dụng ưu thế kiểm soát chuỗi cung ứng khoáng sản để gây sức ép lên các ngành công nghiệp then chốt của Mỹ. Năm ngoái, Bắc Kinh đã áp dụng quy định cấp phép đối với các công ty Mỹ mua nam châm đất hiếm, một thành phần thiết yếu trong ngành quốc phòng và ô tô.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm khoảng 90% năng lực xử lý đất hiếm toàn cầu, một vị thế khiến Mỹ dễ bị tổn thương trong những thời điểm nguồn cung bị gián đoạn.

Dự án Project Vault được kỳ vọng sẽ hoạt động tương tự như Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được thành lập sau cuộc khủng hoảng năng lượng thập niên 1970. Kho dự trữ mới sẽ bao gồm các kim loại và khoáng sản thiết yếu như gali, coban và các loại đất hiếm khác, vốn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất chip bán dẫn, pin xe điện, thiết bị quân sự và thiết bị điện tử.

Hơn 10 tập đoàn lớn đã đồng ý tham gia sáng kiến này, trong đó có General Motors, Stellantis và Google. Đại diện GM từ chối bình luận, trong khi các quan chức của Stellantis và Google chưa đưa ra phản hồi.

Trong khi đó, Ex-Im Bank - cơ quan chính phủ độc lập chuyên hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ - dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua khoản vay 15 năm vào đầu tuần tới để khởi động dự án.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ CEO GM, Mary Barra, cùng Robert Friedland, nhà sáng lập và đồng Chủ tịch điều hành của Ivanhoe Mines, một tập đoàn khai khoáng lớn có nhiều hoạt động tại châu Phi và châu Á. Ivanhoe hiện chưa đưa ra bình luận trước thềm cuộc họp.

