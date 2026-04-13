Mỹ tuyên bố ‘phong tỏa’ các cảng của Iran

Hoàng Vân |

Hãng RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch hải quân ở eo biển Hormuz, sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đổ vỡ.

Mỹ tuyên bố ‘phong tỏa’ các cảng của Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran từ 10h sáng (giờ địa phương) ngày 13/4, sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận”, thông báo của Bộ Chiến tranh Mỹ nêu rõ.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, lệnh phong tỏa sẽ áp dụng cho tàu của tất cả các quốc gia cập cảng Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nhưng nói thêm, nó sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz đối với các tàu đi đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

Động thái này diễn ra sau khi cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad đổ vỡ.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết, Mỹ đã để lại cho Iran “đề nghị cuối cùng và tốt nhất” vẫn còn nguyên trên bàn đàm phán, trong khi Iran khẳng định, tiến trình này đổ vỡ do những yêu cầu “quá đáng” hoặc “vô lý” của Mỹ.

Những điểm bất đồng chính vẫn giữ nguyên như trong các cuộc đàm phán: Chương trình hạt nhân của Iran, tương lai eo biển Hormuz, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, bồi thường chiến tranh và cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Mỹ đã định hình bế tắc bằng yêu cầu về một cam kết ràng buộc rằng, Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong khi các quan chức Iran cho biết, Mỹ đã cố gắng giành được trên bàn đàm phán những gì họ không thể đạt được trong chiến tranh.

Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu về một thái độ quyết liệt hơn sau khi các cuộc đàm phán thất bại, đe dọa sẽ "ngăn chặn mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế", và từ chối "quyền đi lại an toàn" đối với các tàu đã tuân thủ các quy định quá cảnh của Iran.

Về phần mình, Iran đã cảnh báo bất kỳ hoạt động quân sự thù địch nào trên tuyến đường thủy này sẽ bị đáp trả bằng vũ lực.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng, một thỏa thuận vẫn có thể đạt được, nếu Mỹ từ bỏ cái mà ông gọi là “chủ nghĩa toàn trị”.

Theo RT


