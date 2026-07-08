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Mỹ tuyên bố mở vòng tấn công mới nhằm vào Iran

Hoàng Vân
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Mỹ mới đây tuyên bố mở vòng tấn công mới nhằm vào Iran sau khi một số tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Mỹ tấn công cảng Bandar Abbas của Iran, ngày 8/7/2026.

Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 8/7, tại tỉnh Hormozgan phía Nam, bao gồm cảng Bandar Abbas và Sirik, cũng như trên đảo Qeshm, gần đoạn hẹp nhất của eo biển.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, họ đang tiến hành “một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran để gây tổn thất nặng nề cho việc nhắm mục tiêu và tấn công các tàu thương mại chở thường dân vô tội trên tuyến đường thủy quốc tế”.

“Các cuộc tấn công của Mỹ là để đáp trả hoạt động quân sự của Iran vào 3 tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz. Hành động gây hấn của Iran là không thể chấp nhận được, nguy hiểm và là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn”, CENTCOM cho biết trong một thông báo trên X.

Một video được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh các cuộc không kích của Mỹ vào cảng Bandar Abbas.


Kênh truyền hình Press TV cho biết, một số người đã bị thương.

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống phòng không, địa điểm phóng tên lửa và UAV, cũng như các cơ sở cảng của Iran.

Theo quan chức này, cuộc tấn công có quy mô và sức mạnh "lớn hơn gấp 4 hoặc 5 lần" so với vòng tấn công trước đó 10 ngày.

Theo cơ quan an ninh hàng hải và quân đội Anh, 3 tàu thương mại đã bị trúng đạn pháo vào sáng sớm 7/7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công tàu chở khí hóa lỏng Al Rekayyat mang cờ Qatar, và yêu cầu Iran "kiềm chế việc gây nguy hiểm cho nguồn cung năng lượng toàn cầu".

Truyền thông Iran dẫn lời các quan chức giấu tên đưa tin, tàu chở dầu của Qatar đã bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz “sau khi phớt lờ nhiều lời cảnh báo”.

Hãng thông tấn Press TV dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, việc lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này phải được thực hiện nghiêm ngặt theo các quy định của Iran và thông qua các tuyến đường được chỉ định chính thức.

Các cuộc đụng độ này đánh dấu đêm tấn công thứ 3 kể từ khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ (MoU) vào ngày 17/6 và là những cuộc tấn công đầu tiên trong tháng Bảy.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận.

Hoạt động quân sự mới nhất này của Lầu Năm Góc xảy ra vào ngày thứ sáu lễ tang Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của cuộc chiến tranh trên không do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2.

Theo RT
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