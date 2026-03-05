Mỹ tung drone tấn công mới trong chiến dịch tại Iran

Quân đội Mỹ vừa triển khai một loại vũ khí không người lái mới mang tên LUCAS trong chiến dịch Epic Fury, phối hợp cùng Israel nhằm vào hạ tầng quân sự của Iran.

Hệ thống này, được công ty SpektreWorks (Arizona) thương mại hóa với tên FLM 136. Đây là loại đạn tuần kích do Mỹ sản xuất trong nước, được thiết kế để mở rộng khả năng tấn công chính xác tầm xa mà không cần đưa phi công vào vùng không phận phòng thủ dày đặc.

Thay vì chỉ dựa vào máy bay giá trị cao và tên lửa hành trình đắt đỏ, các chỉ huy nay có thêm lựa chọn là những drone có thể hoạt động sâu trong vùng tranh chấp, bay lượn nhiều giờ và tấn công đúng thời điểm.

Mục tiêu: Làm suy yếu mạng lưới phòng thủ Iran

Chiến dịch Epic Fury được khởi động nhằm phá hủy hệ thống phòng không tích hợp, lực lượng tên lửa đạn đạo và cơ cấu chỉ huy - kiểm soát của Iran.

Chiến dịch kết hợp máy bay tàng hình, vũ khí tấn công tầm xa, tác chiến điện tử và hệ thống không người lái trong chu trình tấn công phối hợp, nhằm làm suy yếu lớp phòng thủ nhiều tầng của Tehran.

Trong khuôn khổ này, LUCAS đóng vai trò nền tảng bay lượn và tấn công liên tục. Nó có thể nhận diện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu di động, đặc biệt là các bệ phóng tên lửa và đơn vị phòng không thường xuyên thay đổi vị trí. Khả năng rút ngắn chuỗi “sensor-to-shooter” giúp tăng tốc độ phản ứng và hiệu quả tấn công.

Thử nghiệm từ trên biển

Ngày 16/12/2025, LUCAS lần đầu được thử nghiệm trên tàu chiến ven biển lớp Independence USS Santa Barbara (LCS 32) tại Vịnh Ả Rập.

Cuộc thử nghiệm do Lực lượng Hải quân Mỹ thực hiện, chứng minh rằng loại drone này có thể hoạt động từ nền tảng hải quân mà không cần đường băng truyền thống.

Phương thức phóng gồm hệ thống đường ray khí nén hoặc hỗ trợ bằng tên lửa, cho phép triển khai từ các vị trí tiền phương hoặc boong tàu.

Drone trên có chiều dài khoảng 3m, sải cánh 2,5m, trọng lượng rỗng 32kg và trọng lượng cất cánh tối đa 82kg, đủ chỗ cho nhiên liệu và tải trọng module trong khung nhỏ gọn, dễ vận chuyển và lắp đặt.

Tầm bay sâu và khả năng mang vũ khí

Theo dữ liệu nhà sản xuất, FLM 136 sử dụng động cơ 215 cc chế hòa khí, có thể bay liên tục khoảng 6 giờ. Tốc độ hành trình đạt 101km/h, tốc độ tối đa 185km/h khi cần cơ động nhanh hoặc tấn công cuối cùng.

Drone có thể hoạt động ở độ cao trên 3.000m, vượt ngoài tầm với của một số hệ thống phòng không tầm ngắn.

Trong cấu hình tấn công, hệ thống có thể mang tải trọng tối đa 18kg, gồm đầu đạn nổ mảnh hoặc xuyên lõm, đủ sức tiêu diệt radar, bệ phóng tên lửa đất đối không di động, bệ phóng tên lửa đạn đạo, kho nhiên liệu và cơ sở chỉ huy kiên cố.

Ở giai đoạn cuối, drone chuyển từ trạng thái bay lượn sang bổ nhào dốc để tối đa hóa khả năng xuyên phá và sát thương. Hệ thống dẫn đường tự động và dự phòng quán tính giúp giảm nguy cơ bị tác chiến điện tử gây nhiễu.

Sự thay đổi trong học thuyết quân sự Mỹ

Việc tích hợp LUCAS vào chiến dịch Epic Fury phản ánh sự thay đổi trong học thuyết quân sự Mỹ: Thay vì chỉ phụ thuộc vào máy bay hiện đại và vũ khí đắt đỏ, Lầu Năm Góc đang bổ sung các hệ thống bay lượn chi phí thấp, có khả năng duy trì áp lực lâu dài trong vùng tranh chấp.