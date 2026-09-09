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Mỹ toan tính gì khi đưa cả phi đội máy bay A-10 sắp ngừng hoạt động đến Ai Cập?

Bạch Dương
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Sự xuất hiện của những máy bay tấn công A-10 thuộc Không quân Mỹ tại Ai Cập khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

- Ảnh 1.

Không quân Mỹ đã mang cả một phi đội máy bay chiến đấu A-10 đến Triển lãm El Alamein nhằm mục đích tái gia nhập thị trường Ai Cập.

Trong số các máy bay được trưng bày có tiêm kích F-16 và F-15E, vận tải cơ C-130J Super Hercules và cường kích A-10 Thunderbolt II.

Máy bay F-35 không có mặt bởi Mỹ chỉ trưng bày phương tiện mà họ sẵn sàng bán, và việc bán F-35 ở Trung Đông bị cấm theo Đạo luật Ưu thế Quân sự Đủ điều kiện (QME) dành cho Israel.

Về khả năng máy bay tấn công A-10 được chuyển giao cho Ai Cập, các nhà quan sát Mỹ giải thích đây vẫn là phương tiện phù hợp để yểm trợ hỏa lực tầm gần trong điều kiện hệ thống phòng không mặt đất bị hạn chế hoặc đã suy yếu.

Điều đáng chú ý ở chỗ Không quân Mỹ từ lâu đã nhận thức được điểm yếu của mình trên chiến trường hiện đại, đã cố gắng trong nhiều thập kỷ để loại biên A-10, với lý do loại máy bay kỳ cựu này được sản xuất vào những năm 1970 và 1980, là mục tiêu dễ bị tấn công bởi các hệ thống phòng không của Trung Quốc hoặc Nga.

Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn quyết định này trong một thời gian dài, nhưng quá trình loại biên hàng loạt máy bay tấn công A-10 cuối cùng đã bắt đầu.

- Ảnh 2.

Cường kích A-10 vẫn được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm.

Trong số 716 máy bay A-10 được sản xuất, 162 chiếc vẫn còn trong biên chế Không quân Mỹ vào năm 2026. Do tình hình leo thang ở Trung Đông và cuộc chiến đang diễn ra với Iran, Lầu Năm Góc đã quyết định duy trì 3 phi đội A-10 (tổng cộng 54 máy bay) trong thành phần chiến đấu. Việc loại biên hoàn toàn các máy bay tấn công này đã được hoãn lại đến ngày 30/9/2030.

Một phiên bản hiện đại hóa mạnh mẽ của A-10C đang được trưng bày tại Triển lãm hàng không Ai Cập.

Mặc dù những chiếc phi cơ này vẫn giữ nguyên khung thân cũ, nhưng chúng được tích hợp các thiết bị kỹ thuật số hiện đại, buồng lái kính và khả năng triển khai vũ khí dẫn đường chính xác. Hơn nữa vào năm 2026, máy bay A-10 còn được bổ sung tổ hợp tác chiến điện tử Angry Kitten mới nhất.

Theo Topwar
Tags

A-10

ai cập

Không quân Mỹ

Triển lãm

F-16

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