Nguyên mẫu đầu tiên của tên lửa siêu thanh tầm xa LRHW.

Hãng RIA Novosti đưa tin về cách Washington hy vọng đưa tên lửa siêu thanh ra tiền tuyến.

Bỏ lỡ hạn chót

Theo Bloomberg, quân đội Mỹ một lần nữa đã hoãn thời hạn triển khai các hệ thống vũ khí siêu thanh.

"Xét đến việc Trung Quốc và Nga đã triển khai các tên lửa siêu thanh mới, việc Mỹ thiếu khả năng tương tự vẫn là một thiếu sót đáng lo ngại. Tên lửa siêu thanh có thể bay với tốc độ vượt quá 6.120 km/giờ và ở độ cao thấp, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn bằng các hệ thống phòng không truyền thống", cơ quan này than thở.

Hơn 12 tỷ đô la đã được phân bổ cho chương trình Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW). Tổ hợp đầu tiên, bao gồm cả tên lửa, sẽ có giá 2,7 tỷ đô la.

Dự án này đã được triển khai từ năm 2018. Ban đầu dự kiến được thông qua vào tháng 9 năm 2023, nhưng đã bị trì hoãn hai năm. Họ lại một lần nữa bỏ lỡ thời hạn; Mỹ hy vọng sẽ thông qua vào năm 2026.

Và rồi tuần trước giới quân sự Mỹ thừa nhận rằng các tên lửa vẫn chưa sẵn sàng.

Bloomberg cho rằng: "Việc liên tục trễ hạn chót làm dấy lên lo ngại về những khó khăn kỹ thuật, hơn là bất kỳ vấn đề chưa được giải quyết nào với tên lửa cơ bản do Lockheed Martin phát triển".

Hiệu quả chiến đấu của loại vũ khí đắt tiền này vẫn còn gây tranh cãi. Vào tháng 10 năm 2025, Cục Thử nghiệm của Lầu Năm Góc báo cáo rằng họ chưa tiến hành đánh giá toàn diện và không có dữ liệu về khả năng gây sát thương hoặc khả năng sống sót của hệ thống này.

Tình hình với các chương trình khác cũng không khá hơn. Hai chương trình đang được phát triển cho Không quân: Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ máy bay (ARRW) và Tên lửa hành trình tấn công siêu thanh (HACM). Chương trình ARRW từng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ do một số cuộc thử nghiệm không thành công.

Lockheed Martin cũng đang phát triển ARRW, dự kiến triển khai vào năm 2027. Tương tự, HACM cũng được phát triển bởi RTX (trước đây là Raytheon) với sự hợp tác của Northrop Gumman.

Đối với Hải quân, đó là Hệ thống Tấn công Nhanh Thông thường (Conventional Prompt Strike - CPS). Hệ thống này dự kiến sẽ được triển khai trên tàu ngầm và tàu chiến vào năm 2027.

Khác thường

Gần đây, một dự án khác đã được thêm vào danh sách này: tên lửa Blackbeard của Castelion. Nó được thiết kế để tấn công chính xác cao vào các mục tiêu cố định và di động ở tầm bắn 700-800 km. Tốc độ của nó đạt Mach 5-6.

Tên lửa này được định vị là một loại vũ khí giá rẻ, sản xuất hàng loạt. Các nhà phát triển đề xuất sử dụng bệ phóng M270 và M142 HIMARS làm nền tảng phóng. Quân đội kỳ vọng các nguyên mẫu đầu tiên sẽ được triển khai vào năm 2027.

Vào giữa tháng Giêng, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đến thăm trụ sở của công ty và gặp gỡ các kỹ sư. Tại đó, ông cũng được giới thiệu về Hệ thống phóng pháo dã chiến dạng pallet, một hệ thống có thể thay thế HIMARS và M270.

Vẫn còn nhiều nghi vấn về mức độ mà tên lửa này được coi là "siêu thanh", vì chưa có thông tin nào cho biết liệu nó có khả năng cơ động ở tốc độ như vậy hay không.

Cách tiếp cận mới

Blackbeard nổi bật giữa những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ như Lockheed Martin, Raytheon và Northrop Grumman. Công ty này mới được thành lập gần đây, vào năm 2022.

Trong chuyến thăm các công ty, ông Hegseth đã chỉ ra một cách tiếp cận mới đối với ngành công nghiệp quốc phòng.

"Chúng tôi đang cố gắng triển khai một mô hình trong đó các nhà đầu tư mạo hiểm, chứ không phải người đóng thuế Mỹ, sẽ đầu tư trước – họ gánh chịu rủi ro. Và khi họ đạt được kết quả, chúng tôi sẽ mua lại họ", vị bộ trưởng giải thích.

Một điểm đặc biệt khác: công ty này, cùng với một công ty tương tự khác, Rocket Lab, tuân thủ chính sách không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Như AOL đã lưu ý, ví dụ, RTX nhập khẩu từ Trung Quốc "95% linh kiện máy bay và tàu vũ trụ, 100% đường ống, ống mềm và phụ kiện, và 54% động cơ điện và máy phát điện". Và Washington đang cố gắng giải quyết điểm yếu nghiêm trọng này.

Tuy nhiên, theo Andrew Kreutz, một trong những giám đốc điều hành của Castelion, người Mỹ nên kinh ngạc trước tình trạng phát triển vũ khí siêu thanh hiện nay.

Ông cho rằng Washington đang tụt hậu "ít nhất hai thập kỷ". Và khoảng cách này sẽ vô cùng khó thu hẹp, đặc biệt là khi xét đến các dự án đầy tham vọng khác của Nhà Trắng, vốn cũng đòi hỏi những khoản chi phí khổng lồ.